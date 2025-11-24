Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Ticaret Borsası, Bergama Belediyesi ve Kınık Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 2025-2026 zeytin ve zeytinyağı sezonu açılış töreni Kınık'ta gerçekleşti.

Işınsu Kestelli: Bizim görevimiz emaneti korumak ve büyütmektir

Zeytin hasadının ardından Kınık Çocuk Köyü'nde gerçekleşen törende konuşan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Her koşulda üretime devam üreticilerimizi gönülden tebrik ederim. Bizler için zeytin ağacı bir bitkiden daha fazlasıdır. Geride bıraktığımız sezon önemli işaretler taşıyor. Ülkemiz dünya üzerinde en fazla zeytin üretimine sahip beş ülkeden biriyiz.

Üretimin düşmesinden bir çok konu belirleyici oldu. 21 milyon zeytinağacı ile İzmir, toplam ağaç sayısının yüzde 10'una sahip. Sektör çeşitli yapısal sorunlar ile karşı karşıyadır. Merdiven altı üretim dürüst üreticiyi zedelemektedir. Artan maliyetler rekabet gücümüzü zedeliyor. Kültürel uygulamalar geliştirilmeli ve desteklenmeli. Özetle 134 yıllık tarihimizden aldığımız güç ile çalışmaya devam ediyoruz. Bizim görevimiz emaneti korumak ve büyütmektir." diye konuştu.

Sema Bodur: Bakırçay denilince adam ekseniz olur derler

Zeytinin binlerce yıllık geleneğin bir parçası olduğunu kaydeden Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, "Zeytin binlerce yıllık geleneğimizin bir parçasıdır. Bakırçay, dünyanın en verimli topraklarından biridir. Bakırçay denilince adam ekseniz olur derler. Zeytin köklerini derine kadar salar ve uzun yıllar ayakta kalır. Her ekilen bir fidan hepimize umut olsun." ifadelerini kullandı.

Lütfi Polat: Zeytine hak ettiği değeri sağlayacağız

Ekonominin ve ticaretin gelişmesi için çalışmalarının sürdüreceklerini vurgulayan Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Polat, "Ekonominin ticaretin ve tarımın gelişmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İTB ile birlikte bu sene zeytin sezonu açılışımızı Kınık'ta yapıyoruz. Zeytinin bölgemiz ekonomisi için ne kadar hayati öneme sahip olduğunu hatırlatmak için toplandık.

Tüm bu zorluklara rağmen bölgemiz zeytine ve zeytinyağına sahip, bizim görevimiz bu eşsiz ürüne hak ettiği değeri sağlamaktır. Zeytinin gelişmesi için üç şey önemli diyoruz; marka, marka, marka. Bu önemli organizasyon için emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.