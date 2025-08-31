TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta karşılaşmasında Gebze Spor, sahasında Aliağaspor FK’yı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin tek golünü 59. dakikada Batuhan Altıntaş kaydetti.

Maçın tek golü Batuhan Altıntaş’tan

Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip Gebze Spor, 59. dakikada Mustafa Batuhan Altıntaş’ın attığı golle öne geçti. Aliağaspor FK, kalan dakikalarda eşitliği bulamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Gebze Spor kadrosu

Gebze Spor mücadeleye Furkan Taş, Erkul Küçük, Haşim Sarman, Berkant Alpşanlı, Adem Doğan, Mertcan Aktaş, Hüseyin Seyhan, Denizalp Özdemir, Tolunay Yurtseven, Mutlu Güler ve Batuhan Altıntaş ile başladı. Teknik direktör Cihan Erdil yönetimindeki takım, alınan galibiyetle moral buldu.

Aliağaspor’un 11’i

Konuk ekip Aliağaspor FK ise Ahmet Pekgöz, Veli Çetin, Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz, Harun Kavaklıdere, Musa Şahindere, Hakan Demir, Muammer Sarıkaya, Sergen Piçinciol, Erhan Kartal ve İbrahim Yılmaz ile sahaya çıktı. Teknik direktör Polat Çetin yönetimindeki Aliağaspor, 2. haftayı puansız geçti.

Kartlar ve önemli anlar

Karşılaşmada Gebze Spor’dan Mutlu Güler ve kaleci Furkan Taş, Aliağaspor’dan ise Musa Şahindere sarı kart gördü.