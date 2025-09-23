Son Mühür/ Beste Temel- MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programında Tunç Erciyas'ın gündeme dair sorularını yanıtladı.

Büyükşehir binasına hala başlanmadı...

İzmirli belediyelerin karnesini zayıf bulan Şahin, henüz Büyükşehir Belediyesinin binasının bile yapılmaya başlamadığını belirtti.

"Genel olarak İzmir çok kötü yönetiliyor. Karşıyaka'dan buraya gelirken çok çirkin çöp görüntüleri var. Çöp dağları oluştu. Çiğli'de Muhtar ve vatandaşın mahkemeye vermesi sonucunda Harmandalı kapandı. Türkiye'de vahşi depolama civarımızda hiçbir ilde yok. Bir tek İzmir bunu yapıyor. Modern ayrıştırma tesisinde değerlendiriyor. Elektrik üretiminde kullanılıyor. İzmir çöpünü nereye atacak? En az dört noktaya çöp ayrıştırma tesisi kurmak lazım. Bu tesis bedelsiz yapılabiliyor. İhale açıyorsunuz gelip yapıyorlar. Yap İşlet Devret modeli ile çözülecek bu kadar basit. Yer bulmak zorunda... Çöpü yiyecek halimiz yok. Yamanlara yapılacak ama yetmez. Belediye Başkanı irade gösterip en acil şekilde yerleri tespit edip yaptıracak. Manisa'ya 10 yıl önce kuruldu. Ödemiş ve Bergama da var ama küçük şehre yetmez."

Büyükşehir Belediyesi irade gösteremiyor. Evim buraya 9 km tutuyor. 1 saatte geldim. Körfez duruyor. Balık ölümleri kökü devam ediyor. Deprem bölgesindeyiz kentsel dönüşüm bekliyor. Belediye kendi binasını yıktı. Nereye, nasıl, kaç katlı yapacağını bile belirleyemedi. Dört yıl geçti hala karar veremedi. Nasıl kentsel dönüşüm yapıp vatandaşın derdine derman olacak? Çöp konusunda bunlar iyi günler yakında grevler başlar. Maaş verilemiyor. Niçin? 20 bin çalışacak yerde 42 bin personel almışsın. CHP'li yöneticilerin akrabaları belediyeye alınmış. Bu çok çirkin bir durum."

Şakran'a kanalizasyon yapılamadı.

"Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa'nın çehresini değiştirdi. Menemen de öyle Aydın Pehlivan Menemen'i düzeltti. 21. Yüzyılda Şakran'da ve Çeşme'de foseptik kullanılıyor. Kanalizasyon yok. Büyükşehir Şakran'a kanalizasyon yapamıyor. Aliağa Belediyesine de izin vermiyor. Sen yapamazsın diyor. Büyükşehirden Ekip geliyor. İki çukur kazıp gidiyor. 15 yıldır yapamadılar. "

Şehrin geleceği için her şeyi yaparız...

Şahin Başkan Tugay ile toplantı yaptıklarını belirtti.

"Belediye Başkanımız Cemil Tugay ile geçtiğimiz hafta Çevre Bakanımızın başkanlığında, Cumhur İttifakı milletvekilleri, AK Parti İl Başkanımız ile birlikte İzmir Valiliğinde, çöp konusunda verimli bir toplantı yaptık. Şehrimizin geleceği için ne yapılması gerekiyorsa elimizi taşın altına koyarız... "

En pahalı su İzmir'de...

"Barajdan alınan suyun yüzde 35'i sistemde kayboluyor. Bütçesi yıllık 35 Milyar olan bir kurumun Sistemini yenilemesi gerekiyor. Kaçaklar tespit edilmeli... Alt yapı çok eski... Tahtalı Barajı kadar su kayıp, kuraklık, küresel ısınma var ama boşa giden su çok fazla... Nereye gidiyoruz? Böyle karar vermekten korkan, problemlere parmak basmaktan çekinen bir belediye ile beş yıl nasıl geçecek? Beş yıl sonra ne yapacağız. Biz desteğe hazırız. CHP'de kendi iç sorunlarından dolayı, başkanı yalnız bırakıyor."

Türk yargısına güveniyoruz...

Belediye operasyonlarına değinen Şahin, yapılmışsa yapılmış diyerek hatayı kabul etmek gerekir. Şikayet eden onlar, sonra siyasî deniyor bu yanlış ifadelerini kullandı.

"Türk yargısına güvenimiz sonsuz, yargıya inanıyoruz. Hiç kimsenin ulaşılamaz, dokunulmaz olduğuna inanmıyoruz. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Biz seçimle geldik istediğimi yaparım, ederim, hesapsız alırım, satarım diyemez. Kimsenin Suç işleme özgürlüğü yok. Bu davalar siyasî deniyor. Nasıl siyasî dava külçelerce altınlar, valizlerle paralar depolardan saklı yerlerden çıkıyor. Gelirlerinin çok üstünde Kiralık villalarda oturuyorlar. Yozgat'ın Sorgun Belediye Başkanı istıfa ettirildi. Bayrampaşa belediyesinde adı geçen iki MHP'li kişinin hemen parti ile ilişkisi kesildi. Bağıra bağıra hırsızlık yapan adamlar hiçbir şey yokmuş gibi CHP tarafından kucaklanıp, sahipleniyor. Ya bize gel ya da cezaevi sözü tamamen hikaye... Hiç mi hırsızın suçu yok? CHP korumak yerine gereğini yapmalı... "