Son Mühür- Geçtiğimiz yıl suya hasret kalan Anadolu, başta İzmir olmak üzere bu yılın henüz Şubat ayı rakamlarıyla bereketli bir yıl geçireceğini gösterdi.

Ancak, iklim değişikliğinin sonuçları gelecek kuşaklar için yeni tehlikelere kapı aralıyor.

Özellikle nehir, göl ve deniz kıyılarına yakın yaşayan insanlar için söz konusu tehlike göz ardı edilemeyecek boyuta doğru ilerliyor olabilir.

Araştırmalara göre şu anda dünya genelinde 230 milyon insan mevcut deniz seviyesinin sadece 1 metre üstünde, 1 milyar insan da deniz seviyesinin 10 metre üzerindeki kıyılarda yaşamını sürdürüyor.



Deniz seviyesi 24 cm yükseldi...



Deniz seviyesinin yükselmesinin yaratabileceği tehlikeye dikkat çeken Doğa Aktivisti Güven İslamoğlu,

''1880'den bu yana ortalama küresel deniz seviyesi 24 cm yükseldi.

Kara buzullarının hızlı erimesi 2100 de beklenen su baskını senaryolarının daha yakın bir zamanda oluşacağını gösteriyor...

Yaşanan aşırı sel ve heyelanlar bunu göstergesi.

Yüksek gelgit nedeniyle meydana gelen su baskınları, 50 yıl öncesine göre yüzde 900 arttı...'' hatırlatmasında bulundu.

''Yüksek sera gazı emisyonları ve hızlı buz tabakası çöküşü senaryosu modellerine göre , ortalama deniz seviyesi yükselişinin 2100 yılına kadar 2,2 metre, 2150 yılında ise kadar 3,9 metre olacak'' diyen İslamoğlu,



''Şu anda 30 cm ye doğru hızla yaklaşıyor...



Bugün yaklaşık 230 milyon insan mevcut deniz seviyesinin 1 metre üzerinde, 1 milyar insan ise deniz seviyesinin 10 metre üzerinde yaşıyor. 2050 yılına kadar deniz seviyesinde sadece 20 cm'lik bir yükselme bile, dünyanın en büyük 136 kıyı kenti için yılda en az 1 trilyon dolarlık küresel sel hasarına ve insanların yaşamları ve geçim kaynakları üzerinde büyük etkilere yol açacak'' değerlendirmesine bulundu.



İzmir su altında kalır...



''20 cm nedir ki demeyin?'' vurgusunda bulunan Güven İslamoğlu,

''20 cm yükselme aşırı hava olaylarına , dev dalgalara neden olur.

İzmir su altında kalır...Şuanda bile sele teslim olmuş durumda... Deniz seviyesi düşük olduğu için su geri gidecektir...

20 cm de su gelir bir daha geri gitmez.

Nehir yataklarını doldurur...Tarım alanları , yeraltı tatlı su kaynakları tuzlanır. Gediz de bugün olduğu gibi...

İzmir Venedik olur . Venedik olmakla kalmaz yavaş yavaş batar....

Venedik de suya gömülür yok olur....

Kıyılardan , nehir ve göl yataklarından uzak durun....'' mesajı verdi.