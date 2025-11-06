ABD’nin Kentucky eyaletinde gerçekleşen kargo uçağı kazasında can kaybı giderek artıyor. Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenlerin sayısının en az 12’ye ulaştığını duyurdu.

Greenberg, bölgede hâlâ kayıp kişiler olduğunu belirterek, “Hala kayıp kişilerin olduğunu duyurmaktan büyük üzüntü duyuyorum” dedi.

Hiç kimsenin bu trajediyle tek başına mücadele etmek zorunda kalmaması gerektiğini söyleyen Greenberg, “Bu yürek parçalayıcı olaydan etkilenen herkese yardım ve destek sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vali Beshear: “Hayatını kaybedenlerden biri çocuk”

Kentucky Valisi Andy Beshear, yaptığı açıklamada kurbanlardan birinin çocuk olduğunu duyurdu.

“Dünkü ölümcül uçak kazasının yol açtığı yıkımı tarif etmek imkânsız. Yüreğim parçalandı” diyen Beshear, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Beshear, kazadan etkilenen herkesin yanında olduklarını vurgulayarak, “Bunu birlikte atlatacağız” ifadesini kullandı.

Kaza mahallinde yıkım: “Gördüğümüz manzara yıkıcıydı”

Belediye Başkanı Greenberg, Vali Beshear ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Morgan McGarvey, kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu.

Greenberg, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Gördüğümüz manzara yıkıcıydı” diyerek alanın geniş bir enkazla kaplı olduğunu aktardı.

Uçağın sol motoru koparak kanattan ayrılmış

Kazaya ilişkin soruşturmayı yürüten Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) üyesi Todd Inman, ekiplerin tespit ettiği ilk bulguları paylaştı.

Havaalanı kameralarının incelenmesi sonucu, uçağın kalkış anında sol motorunun kanattan ayrıldığı görüntülendi.

Inman, kopan motorun pist üzerinde bulunduğunu ve bunun kazanın temel sebeplerinden biri olabileceğini söyledi.

Kazanın teknik analizini sağlayacak kara kutu ve kokpit ses kayıt cihazlarının enkazdan çıkarıldığı ve inceleme için Washington’a gönderildiği belirtildi.

UPS uçağı kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü

UPS firmasına ait McDonnell Douglas MD-11 tipi kargo uçağı, dün Louisville Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. Uçakta 3 mürettebat bulunduğu açıklanmıştı.

UPS, daha önce 2013 yılında Alabama’nın Birmingham kentindeki kazayla gündeme gelmiş, o olayda 2 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Soruşturma çok yönlü devam ediyor

Yetkililer, yerel ve eyalet kurumlarıyla koordineli biçimde geniş çaplı bir inceleme yürütüldüğünü açıkladı. Enkaz kaldırma ve veri toplama çalışmalarının sürdüğü, kazanın kesin nedenine kara kutu analizinden sonra ulaşılacağı ifade edildi.

