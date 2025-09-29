Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynaklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bozbey, baraj doluluk oranlarının tehlikeli seviyelere düştüğünü belirterek, Bursa’nın mevcut su stokunun yalnızca altı günlük ihtiyaca yettiğini ifade etti.

Su kaynaklarında kritik durum

Başkan Bozbey, Bursa’nın su ihtiyacının büyük bölümünün Doğancı ve Nilüfer barajlarından, geri kalan kısmının ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılandığını hatırlattı.

Ancak güncel verilere göre barajlardan sağlanan su oranı yarı yarıya azalmış durumda. Bozbey, “Şu anda su ihtiyacımızın yüzde 50’si Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’i Uludağ pınar kaynaklarından, geri kalan yüzde 35’i ise 155 adet derin su kuyularından sağlanıyor. Bu kuyular zaman zaman kapanıyor, biz de hemen yenilerini açmak için çalışıyoruz” dedi.

Yeraltı suları alarm veriyor

Yer altı su seviyelerinin 250 metreye kadar düştüğünü vurgulayan Bozbey, bunun Bursa ovasında ciddi bir kuraklık yaşandığının göstergesi olduğunu belirtti.

Doğancı Barajı’nda doluluk oranının yüzde 6,81, Nilüfer Barajı’nda ise sıfır seviyesinde olduğunu açıklayan Bozbey, Çınarcık Barajı’nda ise su doluluk oranının yüzde 50 civarında olduğunu söyledi. Tüm barajların ortalama doluluk oranı ise yalnızca yüzde 3,34.

Su tüketimi ve maliyetler artıyor

Bursa’nın günlük su tüketiminin 525 bin metreküp olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, mevcut maliyetlerin yüksek olduğunu dile getirdi. Bozbey, “Bugün 30 büyükşehir arasında su fiyatları bakımından 23-24. sıradayız. Metreküp maliyeti 85 liraya kadar yükseldi” dedi.

Çözüm için tünel projesi şart

Bursa’ya mevcut 75 milyon metreküp suyun yetmediğini belirten Bozbey, şehre su sorununu kalıcı olarak çözmek için Çınarcık ve Doğancı barajları arasında bir tünel inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. Bozbey, yağmurun kısa süreli rahatlama sağladığını, ancak uzun vadeli çözüm için altyapı çalışmalarının şart olduğunu vurguladı.

Tasarruf ve baypas hattı kritik rol oynadı

Başkan, Bursalıların su tasarrufu sayesinde bugüne kadar kesinti yaşanmadığını belirtti. Ayrıca baypas hattının devrede olmasının su krizinin erken dönemde çözülmesini sağladığını ifade etti. Bozbey, “Bugün yağan yağmur, baraj doluluklarını 25 santimetre artırırsa durum stabil kalacak. 25 santimetrenin üzerinde bir dolum ise olası su kesintilerini erteleyecek. Biz de çözüm üretmek zorundayız” dedi.

