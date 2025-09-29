Bursa’nın Mudanya sahilleri, devasa mavi denizanalarının kıyıya vurmasıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta benzer bir yoğunluk Gemlik sahillerinde de gözlemlenmişti. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ve bölgede balıkçılık yapanlar, oluşan manzara karşısında endişelerini dile getirdi. Vatandaşlar, Mudanya Belediyesi’nden sahillerin temizlenmesini talep etti.

Denizanası kabusu Gemlik ve Mudanya’yı vurdu

Gemlik ve Mudanya kıyılarında bir süredir yaşanan denizanası yoğunluğu, denize ve balıkçılık faaliyetlerine zarar veriyor. Havanın soğuması ve etkili fırtınalarla birlikte denizanaları sahillere vurmaya başladı. Mudanya Güzelyalı sahilinde yürüyüş yapanlar, sahildeki mavi denizanalarıyla karşılaştı.

Balıkçılar zararın boyutunu anlattı

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, Marmara Denizi’nde haftalardır süren denizanası yoğunluğunun balıkçılar için ciddi bir sorun oluşturduğunu belirtti.

Dalarel, “Birkaç gün öncesine kadar Gemlik Balıkçı Barınağı’nda denizanası yoğunluğu nedeniyle çalışmalarımız zorlaştı. Balıkçılar olarak kara kara düşünmeye başlamışken, müsilaj ile birlikte beklenmedik bir gelişme yaşandı” ifadelerini kullandı.

Denizanası yoğunluğu aniden azaldı

Dalarel, son günlerde denizanası yoğunluğunun aniden azaldığını vurguladı. “Bir günde denizanalarının çoğu öldü ve denizde şu anda neredeyse hiç gözükmüyor. Ölü denizanaları kıyıya vurdu. Onbinlerce denizanası bir anda ortadan kayboldu. Bunun müsilajdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Kasım ayında azalmasını bekliyorduk, eylül ayında bitti” dedi.

Vatandaşlar belediyeyi göreve çağırdı

Gemlik’te başlayan bu olağan dışı durum, Mudanya sahillerinde de etkisini gösterince vatandaşlar belediyelerden sahilleri temizleme çalışmaları başlatmasını istedi. Vatandaşlar, hem sahil güvenliği hem de çevre temizliği açısından hızlı müdahale talep ediyor.