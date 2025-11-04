Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, teşkilatın iki değerli üyesinin Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası ile GAP Gazeteciler Birliği iş birliğinde düzenlenen 17. Oscar Ödülleri'nde uluslararası alanda ödüllendirilmesi dolayısıyla büyük bir memnuniyetini dile getirdi. Başkan Saygılı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, bu başarıların teşkilat için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Yılın Gazetecisi ve STK temsilcisi Ödülleri İzmir'e geldi

Söz konusu prestijli ödül töreninde, AK Parti İzmir teşkilatından iki aktif isim, kendi alanlarındaki üstün performanslarıyla dikkat çekti. İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çölmekçi Basın ve medya alanındaki çalışmalarıyla öne çıkarak "Yılın Gazetecisi" ödülüne layık görüldü. Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Ekrem Selimler ise Sivil toplum kuruluşlarını temsil etme ve bu alandaki başarılı projeleri yönetme yeteneğiyle "Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi" ödülünü kazandı.

Başkan Saygılı: "Dava arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, "Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın GAP Gazeteciler Birliği ile ortaklaşa düzenlediği 17’nci Oscar Ödülleri kapsamında; “Yılın Gazetecisi” ödülüne layık görülen İl Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan Çölmekçi’yi ve “Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi” ödülünü kazanan Kültür ve Sanat Politikaları Başkanımız Ekrem Selimler’i gönülden tebrik ediyorum.

Başarılarıyla teşkilatımızı gururlandıran her iki dava arkadaşımıza çalışmalarında üstün başarılar diliyorum." dedi.