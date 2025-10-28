Son Mühür/Beste Temel- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Foça ilçesinde meydana gelen şiddetli sel felaketinin ardından devletin hızla harekete geçtiğini ve vatandaşların mağduriyetini giderme sürecinin başladığını duyurdu. Başkan Saygılı, felaketin etkilerini yerinde inceledikten sonra yaptığı açıklamada, "Devletimiz hiçbir vatandaşını mağdur etmez" ilkesiyle hareket edildiğini ve ilk etapta önemli miktarda maddi desteğin selzedelere ulaştırılacağını belirtti.

Afet yönetiminde örnek refleks ve ekiplerin seferberliği

Başkan Saygılı, Foça'yı vuran kuvvetli yağışlar sonucu oluşan sel ve su baskınlarının büyük üzüntüye neden olduğunu ifade etti. Ancak bu zorlu süreçte devletin tüm kurumlarıyla ilk andan itibaren sahada olduğunu vurguladı. Saygılı, "Afet yönetiminde dünyaya örnek bir refleks gösteren AFAD, İçişleri Bakanlığımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere tüm ekiplerimiz, Foça’da vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için kesintisiz görev yapmıştır," dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Sayın Ali Hamza Pehlivan'ın da bizzat Foça'ya gelerek çalışmaları koordine ettiğini aktardı.

Zarar tespiti tamamlandı: Toplam 292 birim etkilendi

Acil müdahale çalışmalarının ardından zarar tespit süreçlerinin hızlı bir şekilde tamamlandığını belirten Saygılı, tespit edilen hasar verilerini paylaştı. Yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde, Foça genelinde 177 konut, 41 iş yeri, 72 araç ve 2 depo olmak üzere toplamda 292 farklı birimin selden zarar gördüğü resmi kayıtlara geçirildi.

7.5 Milyon TL'lik ilk nakdi destek açıklaması

Maddi destek sürecine ilişkin detayları açıklayan AK Parti İl Başkanı Saygılı, selden etkilenen vatandaşlara yönelik önemli bir ödeme planının devreye alındığını bildirdi. Saygılı, "İlk etapta 83 haneye, acil ihtiyaçlarının karşılanması için toplamda 3 milyon 552 bin TL tutarında ödenek çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra, belgelerini tamamlamak üzere olan 91 haneye de 3 milyon 969 bin TL tutarında ilave bir destek sağlanacaktır. Böylece, ilk aşamada yaklaşık 7.5 milyon TL civarında bir kaynak, sel mağdurlarına aktarılmış olacaktır," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, iş yerlerinin uğradığı zararlar için sigorta sorgulama süreçlerinin tamamlanmasının ardından ödemelerin yapılacağı belirtildi. Yeni başvuruların ise Foça Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından kabul edilmeye ve değerlendirilmeye devam edildiği bilgisi verildi.

Başkan Saygılı, sözlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "yaraları sarmakla kalmayız, yeniden inşa ederiz" sözüne atıfta bulunarak tamamladı ve Foça’da aynı kararlılıkla çalışılacağını ifade etti. Selde hayatını kaybeden vatandaşa rahmet dileyen Saygılı, Foçalı hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini iletti ve sahada fedakârca çalışan tüm kurum ve personele teşekkürlerini sundu. Devletin desteğinin kesintisiz olarak devam edeceği ve hiçbir vatandaşın çaresiz bırakılmayacağı mesajını yineledi.