Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Özlem Çerçioğlu: Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağımıza söz veriyorum

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 87’nci yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Atamız, milletimizin yeniden dirilişinin, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en güçlü simgesidir.

Onun gösterdiği hedefler doğrultusunda ülkemizi daha güçlü, daha üretken, daha aydınlık bir geleceğe taşımak için azimle çalışıyoruz. Aziz hatırası ile birlikte bizlere bıraktığı ‘Cumhuriyet’ mirasına sahip çıkmak, hepimizin en kutsal görevidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuz özlem, minnet ve saygıyla anıyor; emaneti olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağımıza söz veriyorum" ifadelerine yer verdi.