2.Lig Beyaz Grup’ta Altınordu, deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı son maçın ardından, yarın evinde Beyoğlu Yeni Çarşı’yı konuk edecek. Karşılaşma, Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda saat 15.30’da başlayacak ve müsabakayı hakem Umut Yalçınkaya yönetecek. Biletler her iki takım taraftarına 1 TL’den satışa sunuldu.

Düşme hattından kurtulma mücadelesi

Sezona istediği başlangıcı yapamayan İzmir temsilcisi, oynadığı 6 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 3 puanda kalarak 16. sırada bulunuyor. Rakibi Beyoğlu Yeni Çarşı ise 5 maçta topladığı 4 puanla bir basamak üstte yer alıyor. Altınordu, bu kritik karşılaşmayı kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Takımda eksik isimler

Kırmızı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Furkan Yöntem yarınki maçta forma giyemeyecek. Teknik Direktör Namet Ateş, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, “Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağız” ifadelerini kullandı.