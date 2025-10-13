Son Mühür/ Merve Turan - Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Çay Mahallesi’nde süren asfalt ve yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Önal, “Altyapısı tamamlanan bölgelerde yolları hızla yenileyip vatandaşlarımız için daha güvenli hale getiriyoruz” dedi.

Çalışmalar sahada denetlendi

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, ilçede yürütülen asfalt ve yol yenileme çalışmalarını yerinde kontrol etti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte sahaya çıkan Önal, yapılan çalışmaların kalitesini ve ilerleme hızını değerlendirdi. Özellikle Çay Mahallesi’ndeki asfalt serim işlemlerini denetleyen Başkan Önal, vatandaşlarla da birebir görüşerek taleplerini dinledi.

Çay Mahallesi’nde yoğun tempo

Bayraklı Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yolları daha konforlu hale getirmek amacıyla başlattığı yol yenileme seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmaların merkezi bu kez Çay Mahallesi oldu. Başkan Önal, 2135, 2129 ve 2109/1 sokaklarda tamamlanan asfalt serim işlemlerini inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Ayrıca Çay Mahallesi ile Osmangazi Mahallesi’ni birbirine bağlayan 2112 Sokak’taki yol genişletme projesiyle, Çay Mahallesi Pazar Yeri yanındaki 2140 Sokak’ta planlanan asfalt serimi öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşlarla birebir temas

Mahalle ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Önal, bölge halkının önerilerini not alarak çözüm için gerekli talimatları verdi. “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını sahada doğrudan görüp süreçleri hızlandırıyoruz. Onların memnuniyeti bizim için en büyük motivasyon kaynağı” diyen Başkan Önal, çalışmaların planlı şekilde tüm mahallelere yayılacağını ifade etti.

Hedef: güvenli ve düzenli yollar

Bayraklı’nın genelinde altyapısı tamamlanan bölgelerde yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan İrfan Önal, “Amacımız yolları sadece onarmak değil, daha güvenli ve modern hale getirmek. Vatandaşlarımızdan bu süreçte gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyorum” dedi.