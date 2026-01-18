Son Mühür / Erkan Doğan - Bergama Belediye Başkanı Prof.Dr. Tanju Çelik, Son Mühür ekibine yaptığı özel açıklamada, Hükümet, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve özel sektörden beklediği yatırım taleplerini sıraladı. Çelik, “Hava, su ve toprak kirletici yatırımlar istemiyorum” dedi.

“2026 yılı sonuna kadar Bergama’da yeni iki bin çalışan istihdam edilecek”

Kandemir Medya Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Karabel, Kandemir Medya Genel Koordinatörü Müslüm Karaaslan ve Haber Müdürü Erkan Doğan’ı makamında ağırlayan Bergama Belediye Başkanı Prof.Dr. Tanju Çelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bergama’nın yakın zamanda göç almaya başlayacağını belirten Başkan Çelik, “Bergama uzun süre göç verdi. Ancak önümüzdeki dönemde göç alacak bir ilçe. Yuntdağı, Mandıra Dağı, Kozak Yaylası ile Bakırçay Ovası ve Bakırçay Nehri ile ülkemizin bir cennet mekanı Bergama. Geçmiş tarihi ile de stratejik bir ilçe. Büyük İskender Bergama’ya geldiğinde buranın stratejik bir bölge olduğunu düşünerek hazinesini de Bergama’da bırakmış. Dağlardan saklanabileceğin, yaşayabileceğin, bereketi ile bugün İzmir’in en iyi su seviyesine sahip bir ilçe. İzmir’in en büyük yüzölçümüne sahip ilçesi. Bergama’da göçün şu an durduğunu düşünüyorum. Organize Sanayi kuruldu. Her geçen gün fabrika ekleniyor. Bu yıl içinde en az 2 bin çalışanın yeni kurulan fabrikalarda istihdam edilebileceğini söyleyebilirim. 2026 bitinceye kadar 2 bin kişilik bir istihdam oluşacak. Bunlar her geçen gün büyüyecek. Bergama’nın ekonomisi iyi olmalı. Eğer her birimiz bugünkü Torbalı olmasını istiyorsak Bergama’nın o zaman çok önemli yatırımlar yapmamız gerekir. Devletin İller Bankası’nın da bu konuda bizi desteklemesi gerekir” dedi.

“Marjinal arazilere yerleşecek imar alanları oluşmalı”

“Bergama’nın kendi kendini finanse edecek kaynakları oluşmaya başladı” diyen Başkan Çelik, “Önceden burası 119 köyü ve beldesi olan, 137 mahallesi olan bir ilçe. Tarımla geçiniyordu 90’lı yıllarda. Tarımdan elde edilen gelir daha iyiydi. Ovasında pamuk, mısır, ayçiçeği, domates geliri yüksek bir zenginliği vardı. Şimdi para etmeyince köylüler köylerini terk ettiler, şehrin çeperlerinde yoksullukla mücadele eder hale geldiler. Bergama’da yoksulluk yüksek değildir. Kirlenmemiş Bakırçay Ovası’na ve nehrine sahip çıkmamız için İzmir Çanakkale Yolunu bir sınır gibi görmeliyiz. Marjinal arazilere yerleşecek imar alanları oluşmalı. Ovayı korumamız gerekir” dedi

“Millet Bahçesi’ni bize devrettiler, devamının geleceğini umuyorum!!”

AK Parti’nden üst düzey yöneticilerin katılımıyla geçtiğimiz günlerde ilçenin merkezinde inşa edilen Millet Bahçesi hizmete açıldı. Hükümet’in bahçenin işletmesini belediyelerine devrettiğini anlatan Çelik, “Bugün itibariyle Hükümet Millet Bahçesi’ni bize devrettiler. Bundan sonra da devamının geleceğini umuyorum. Umudumu kaybetmiyorum” diye konuştu.

“Bakırçay Havzası’na havaalanı yapılırsa Bergama gelecekte il olmalıdır”

AK Parti İzmir Milletvekilleri’nin Millet Bahçesi açılışı sonrasında makamında kendisini ziyaret ettiklerini anlatan Çelik, “Kendilerine Bakırçay Havzası’na bir havaalanı yapılırsa Bergama gelecekte bir il olmalıdır’ dedim. Kendi finansmanını kendi sağladığı zaman. İl oldum diye, vergilerle başka konularda halk sömürülecekse il olmasın derim. Coğrafik ve stratejik açıdan baktığımızda krallığın merkezi olmuş bir yerin il olmasından daha değerli bir şey olamaz. Burası göze batması gereken konuşulup tartışılması gereken bir ilçedir. Popülist yaklaşılmamalı. Niye il yapalım sorularını kendimize sorup o yanıtları verdiğimiz zaman burası il olmalı. İl olma konusunda şu an halkın gündeminde yok”

“Hava, su ve toprak kirletici yatırımlar istemiyorum. O zaman biz bu bölgeyi kaybederiz”

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü, “Bergama’nın il olması için gelecek insanı yatıracak otole ihtiyacı var. İlçede en az 4 yıldızlı iki otel olmalı. Turist geldiği zaman akşam yeme-içme ve eğlenceye ihtiyacı var. Yeme içme için otel yaparsın gastronomi gelişir. Bana göre Türkiye’nin Aliağa’dan Bergama’ya kadar bakir bir alanı var. Bu bölgede hem deniz turizm, hem de lojistik açısından Anadolu’ya yatırım açısından bakıldığında İzmir İstanbul otobanına bağlantıları açısından bakıldığında stratejik bir bölge. Aynı zamanda burası bir rüzgar bölgesi. Farklı ürünlerinin de yetiştirilebileceği bir ovası var. Yatırımlar geliyor. Daha iyi olmasını istiyorum. Hava, su ve toprak kirletici yatırımlar istemiyorum. O zaman biz bu bölgeye kaybederiz. Devlet yapısı olarak temiz olan bu bölgeyi kaybederiz. Tarım alanlarını kaybederiz. Kirlenmemiş bir Bakırçay’ı kaybederiz. Ağır sanayi Aliağa’da birikmiş durumda. O zaman biz havzayı kirletirsek doğaya hizmet eden bir alanını yok etmiş oluruz, geleceğimizi yok etmiş oluruz”

"Bergama’daki çöp sorunu. Çöp Bertaraf Tesisinin arıtmasına dikkat edilmeli"

“Şu anda bile en büyük sorunlarımızdan birisi çöp ve temizlik sorunumuz” diyen Başkan Çelik, “Urla’dan Çeşme’den Tire’den Torbalı’dan kalkan çöp kamyonu çöp tırı Bergama’ya gelip burada çöp işlenmez. Bunlar oldu. Burada bizim çöp ayrıştırma tesisi var. Buradan biyogaz elde edilerek enerji elde ediliyor. Bu tesis özel işletmeci ancak Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan bir yer. Büyükşehir’in tırları ilçelerin çöplerini toplayıp buraya getirip burada işliyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı farklı tesislerin yapılmasına izin vermeli. İzmir’in parası da bu ülkenin mal varlığı değil mi? Belediye başarısız olsun diye bir hayat olabilir mi? YAşanan bir sorun var belediye ve Hükümet çözümü birlikte üretmeli. Onlar ÇED raporuna izin vermeli, yatırım için kredilendirmede izin vermeli? Bu iş ne Cemil beyin ne de bakanlığın tek başına çözeceği bir iştir. Ortak çözülmesi gereken bir iştir. Bergama’daki tesisin kapasitesinin artırımı gündeme geldi. Çöp işleme kapasitesi artarsa vahşi çöp azalacak demektir. Tesisin arıtmaya bakmalı, arıtmanın işletmesine dikkat etmeliler” diye konuştu.

Başkan Tugay’ı ziyaret edip dört talebimizi ilettik, henüz önemli bir yatırımı olmadı, bekliyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden de yatırım talepleri olduğunun altını çizen Başkan Çelik, “^Meclis üyelerimizle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’ı ziyaret ettik. Atatürk Caddesi’nin yenilenmesi istedik. Cumhuriyet Meydanı’nın yenilenmesi gibi taleplerimiz oldu. Bir kapalı spor salonu, bin kişilik bir konferans salonu yapılmasını istedik. Henüz önemli bir yatırımı olmadı, bekliyoruz. Bu yıl içerisinde olmasını bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi bizim bölgemize önemli yatırımlar yapmak için hazırlanıyor. Büyükşehir’in üzerinde çok fazla baskı var. SSK ve vergi borçları, personel ödemeleri. Toplu iş sözleşmelerindeki olayla ülke gündemine yansıdı. Bunların hepsini kırmak ve düzeltmek önemli” şeklinde konuştu.

AK Parti’ye geçiş söylentisi…

Çelik, AK Partiye geçiş söylentileri hakkında da şunları söyledi, “ 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti’den milletvekili aday adayı olmuştum. AK Parti’den ayrıldım ve CHP’ye geldim. İnsanların bu konularda bence belediye başkanlarına çok yüklenilip psikolojik harp oluşturulduğunu düşünüyorum. Neden bir AK Partili bir belediye başkanının CHP’ye gelmesini düşünmüyoruz. Matematik hesabına bakarsak AK Partili belediye başkanlarını da CHP’ye geçecek o zaman. Ben oy alarak seçildiğim grup CHP’dir”