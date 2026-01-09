Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın şarkıcı Sevcan Orhan ile gitmiş olduğu Phuket tatilinin yankıları sürmeye devam ediyor. AK Partili Uğur İnan Atmaca ise bu gelişmeyi farklı bir boyuta taşımıştı. AK Partili İnan, Bornova Belediyesi'nin doğrudan teminle Sevcan Orhan'a konser bedeli olarak 2,8 milyon lira ödediğini öne sürmüştü.

Phuket tatilinin ardından Atmaca'nın bu söylemi de kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'den yanıt gecikmedi.

"Konuyu zemininden uzaklaştırmak niyetine girmiştir!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Başkan Eşki, "İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, Bornovalıların büyük bir ilgi, coşku ve mutlulukla katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından rahatsızlık duymuş; konuyu zemininden uzaklaştırmak niyetine girmiştir. Şecaat arz etmek isterken, kafasının geri planındakileri ortaya dökmüştür.

Kapak sayfasını paylaştığı EKAP duyurusu -orada da yazılı olduğu üzere- 29 Ekim kutlama etkinliğidir. O gün yapılan işin tamamına ait tüm giderlerin toplam maliyetidir. Sanatçıya ödenen tutar, bu gider kalemlerinden sadece biridir. Tüm süreç Kamu İhale Kanunu’nun amir hükümlerine göre yürütülmüştür. Bu çabalar açlık sınırının altında kalan asgari ücreti, yoksulluğu ve işsizliği unutturmak; gündemi değiştirmek dışında bir amaç taşımamaktadır. Biz siyaseti magazin programlarında değil, halkın içinde yapıyoruz. Ne belediye başkanlarının ne sanatçıların ne de Uğur İnan Atmaca’nın özel yaşamı bizim ilgi alanımızda değildir. Böylesi ‘Televole’ci siyaset anlayışının da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına gölge düşürmeye çalışmalarının da toplumda karşılık bulmayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.