Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay,Maliyeciler ve Şehitler mahallelerinde saha incelemesi yaptı. Beraberindeki ekibi ve muhtarlar ile mahallelerin ihtiyaçlarını tespit etmek için sahaya inan Başkan Kınay, mahalle sakinleriyle de görüşerek mahallelerdeki sorunları tespit etti.

İhtiyaçlar tespit edildi

Kınay sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, saha çalışmasında ihtiyaçları tespit etmelerinin yanı sıra vatandaşların taleplerini de dinlediklerini belirtti. Atıkların kaldırılması ve mahallelerin genel temizlik sorunlarıyla ilgili talimatlar verdi.

Çalışmalar kapsamında ağaç ve yeşil alanların bakımları, çocuk parklarının genel ihtiyaçları, çöp konteynerlerinin mevcut konumlarını ve kullanılmayan alanların düzenlenmesini gündeme aldıklarını belirten Başkan Kınay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Muhtarlarımız ve ekiplerimizle mahallelerimizde saha incelemeleri yaptık. Yeni talep ve ihtiyaçları yerinde tespit ederken, daha önce belirlediğimiz konularda yapılan çalışmaları da sahada kontrol ettik.

Tespitlerimiz doğrultusunda

• Yol, kaldırım ve merdiven düzenlemeleri

• Atıkların kaldırılması ve boş alanların temizlenmesi

• Ağaç ve yeşil alan bakımları

• Okul çevresinde gerekli düzenlemeler

• Çöp konteynerlerinin konumlarının değerlendirilmesi

• Kullanılmayan alanların düzenlenmesi

konularında gerekli çalışmaları planladık.

Karabağlar’ın her mahallesinde sorunları yerinde tespit etmeye, yapılan çalışmaların takibini sahada sürdürmeye ve çözüm için çalışmaya devam ediyoruz.”