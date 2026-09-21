Son Mühür/ Beste Temel- Ege Geriatri Derneği, 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü dolayısıyla paylaştığı basın açıklamasında, toplumsal farkındalığın artırılması ve hastalığa nedeniyle oluşan ayrımcılıkla mücadele edilmesinin önemine dikkat çekti.

Dernek, demans vakalarında erken tanının tedavi sürecindeki kritik rolüne dikkat çekerek kamu kurumlarına acil eylem çağrısı yaptı.

"Damgalanma ve ayrımcılıkla mücadele etmeyi hedefliyoruz"

Bu yılki farkındalık gününün ana temasını vurgulayan Ege Geriatri Derneği yetkilileri, erken teşhisin hastaların yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini belirterek;

"21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü 'Ne Kadar Erken Bilinirse, O Kadar Çok Şey Yapabilirsiniz: Demans Teşhisi Önemlidir' teması altında, erken teşhisin güncel ve önemli konusuna dikkat çekerek, demansla ilgili süregelen damgalanma ve ayrımcılıkla mücadele etmeyi hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sosyal hayattan soyutlanmak tedavi ve bakım süreçlerini etkiliyor

Açıklamada, demans hastalarının yaşadığı en büyük sorunlardan birinin toplumdaki yanlış algılar ve önyargılar olduğu belirtildi.

Hastalığın doğal bir yaşlanma süreci olarak görülmesinin dışında, tanı konulan bireylerin sosyal hayattan soyutlanmasının tedavi ve bakım süreçlerini olumsuz etkilediği aktarıldı.

"Alzheimer hasta yakınlarının bakım yükünü azaltan adımlar atılmalıdır"

Alzheimer hastalarına bakım sağlayan aile bireylerinin üzerindeki ağır yüke de değinen Ege Geriatri Derneği, sürecin sadece bireysel çabalarla sürdürülemeyeceğini, devlet desteğinin şart olduğunun altını çizerek;

"Bunun için bireysel ve toplumsal farkındalığa, koruyucu, önleyici ve sağaltıcı kamusal politikalara ihtiyaç var.

Alzheimer hasta yakınlarının bakım yükünü azaltan, hastaların yaşam kalitesini artıran hizmetlere yönelik ivedi adımlar atılmalıdır.

Gündüzlü bakım merkezleri, toplumsal farkındalık ve erken teşhise odaklanılmalıdır. Damgalanma ve ayrımcılıkla mücadele edilmelidir." dedi.

Gündüzlü bakım merkezlerinin yaygınlaştırılması isteniyor

Ege Geriatri Derneği, hasta yakınlarının tükenmişlik yaşamasını önlemek ve hastaların güvenli bir ortamda sosyalleşmesini sağlamak için gündüzlü bakım merkezlerinin sayısının hızla artırılması gerektiğini vurguladı.

Aynı zamanda, erken teşhis altyapısının güçlendirilmesi ve kamusal hizmetlerin acilen devreye alınması gerektiğinin altını çizdi.