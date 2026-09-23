Son Mühür/ Beste Temel- Karabağlar Belediyesi bünyesinde kurulan KAR-KUT, yaklaşık 10 aydır sürdürdüğü zorlu hazırlık dönemini AFAD Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Sınavı’nı geçerek taçlandırdı. Zorlu parkurları ve gerçeği aratmayan tatbikatları birer birer aşan ekip, artık resmi olarak akredite bir arama-kurtarma birimi sıfatıyla sahaya iniyor.

Afet sahalarında saniyelerin hayati önem taşıdığını hatırlatan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sınavı başarıyla tamamlayan ekiple buluşarak tüm üyeleri tebrik etti.

10 aylık zorlu maratondan geçtiler

2025 yılında olası afetlere karşı nitelikli ve eğitimli bir kadro kurma hedefiyle yola çıkan KAR-KUT, geride kalan süreçte yoğun bir tempoya girdi. Ekip üyeleri yalnızca enkaz üstünde değil; ilk yardımdan telsiz haberleşmesine, harita ve navigasyon kullanımından yangın ile KBRN/HAZMAT tehlikelerine kadar geniş bir yelpazede uzmanlaştı.

Saha pratiklerini Nisan 2026’da resmi başvuruyla taçlandıran ekip, AFAD İzmir İl Müdürlüğü gözetiminde yapılan "Hafif Seviye Kentsel Arama ve Kurtarma" parkuruna girdi.

Gerçek senaryolar, sıkı denetim

Sınav merkezinde kurulan senaryolar adeta gerçek bir deprem anını aratmadı. Değerlendirme jürisi; enkazda canlı arama, ekip içi koordinasyon, lojistik destek, sağlık müdahalesi ve operasyon yönetimi gibi hayati başlıkları milimetrik kıstaslarla inceledi. Sınavın her aşamasını eksiksiz geçen Karabağlar ekibi, akreditasyon rozetini takmaya hak kazandı.

"Hazırlıklı olmak lüks değil zorunluluktur"

Sınav sonrası ekiple bir araya gelen Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Türkiye'nin coğrafi gerçeklerine dikkat çekti. Afetlerin ne zaman kapıyı çalacağının kestirilemeyeceğini belirten Kınay, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Afete hazırlıklı olmak yalnızca bir sorumluluk değil, kaçınılmaz bir zorunluluktur. Biliyoruz ki her saniye önemli, kurtarılan her can son derece değerli. Aylar boyunca gece gündüz demeden eğitimlerde ve sahada dökülen her damla terin karşılığını bugün alıyoruz. KAR-KUT artık her türlü göreve tam donanımlı şekilde hazırdır."

Tatbikatlar kesintisiz devam edecek

Akreditasyon belgesini alarak operasyonel yetkinliğini kanıtlayan KAR-KUT, çalışmalarına ara vermeyi düşünmüyor. Ekip; olası kriz anlarında hızlı, güvenli ve AFAD ile tam koordineli bir müdahale kapasitesini korumak adına rutin tatbikat ve saha eğitimlerini aralıksız sürdürecek.

