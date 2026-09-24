Son Mühür/Hüseyin Demir Aras Kargo Dostluk Turnuvasının üçüncü gününde ev sahibi takım Aras Kargo Spor Kulübü ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. İzmirli voleybolseverler salonu doldurdu. Siyah-beyazlılar, maça hızlı başlarken ilk seti 23-25’lik skorla aldı. İkinci sette İzmir ekibi Defne Başyolcu, Ana Kalandadze, ve Ana Karina’nın sayılarıyla skoru 11-7 yaptı. Lorenzo Micelli, mola dönüşünden sonra takımı toparlayamadı. İzmir temsilcisi ikinci seti 25-16’lık skorla alarak sette 1-1 eşitliği sağladı.

Aras Kargo üçüncü oldu!

Üçüncü sette Beşiktaş, seri yakaladı ve başantrenör Suphi Doğancı molayı aldı. Mola dönüşünde siyah-beyazlılar skoru 8-8 yaptı. Aras Kargo Spor Kulübü, Kalandadze ve Defne ile öne geçti. İzmir ekibi farkı servi sayılarıyla 20-10 yaptı. İzmir ekibi üçüncü seti 25-21 yaparak sette 2-1 öne geçti. Dördüncü sette milli voleybolcu Defne'nin sayılarıyla Aras Kargo Spor Kulübü, skor üstünlüğünü ele geçirmeye çalıştı. Aras Kargo Spor Kulübü, 25-19'luk skorla sahadan 3-1'lik setle galip ayrıldı. İzmir ekibi turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.

Kalandadze 24 sayı

Aras Kargo Spor Kulübü’nde Kalandadze 24, sayıyla maçın kahramanı oldu. Olaya 19, Defne 15, Bengisu 11, Ceren Nur 6 sayıyla mücadele etti. Beşiktaş’ta; Abderrahim 15 sayılık performansı galibiyete yeterli olmadı. Artyshuk 13 sayıyla oynadı. Evans 8 sayı, Zeynep Doğa 7, Ece 6 sayıla mücadele etti.

SALON: Alsancak Atatürk Spor Salonu

BEŞİKTAŞ: Burcu Yönder, Buket Gülübay, FransaIman Ndiaye, Anna Artyshuk, Jolien Knollema,Polina Shemanoa, Yasmine Abderrahim, Zeynep Doğa Alpay, Katelyn Evans, Merve Atlıer, Özge Nur Çetiner, Emine Arıcı, Ece Eke, Simay Kurt, Sude Kale

ANTRENÖR: Lorenzo Micelli

ARAS KARGO SPOR KULÜBÜ: Lila Şengün, Irem Çor, Defne Başyolcu, Mártha Anthoúli, Ana Karina Olaya, Mackenzie, Ana Kalandadze, Ceren Nur Domaç, Hazal Selin Uygur, Bengisu Aygün, Beliz Başkır, Dilek Kınık, TürkiyeSude Taşbaş

ANTRENÖR: Suphi Doğancı

SETLER: 23-35, 25-16, 25-21, 25-19