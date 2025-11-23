Son Mühür/ Merve Turan- Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dikkat çekici bir eyleme imza atıyor. Başkan Kınay, şiddet mağduru kadınları anmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla 24 saat sürecek bir nöbet tutacağını duyurdu. Kınay, sembolik olarak başkanlık makamını Tahsin Yazıcı Mahallesi’nde bulunan Kadın Hakları Parkı’na taşıyacak ve gece yarısından itibaren gün boyunca vatandaşlarla omuz omuza mücadele edecek.

Sessiz yürüyüşle başlayacak anma ve direniş

Etkinlik, 24 Kasım’ı 25 Kasım’a bağlayan gece, saat 23.30’da Bozyaka Bahçem Kafe önünden başlayacak bir sessiz yürüyüşle start alacak. Hayattan koparılan, katledilen tüm kadınlar için omuz omuza yürünecek olan kortej, Kadın Hakları Parkı’na doğru ilerleyecek. Saat 00.00 itibarıyla ise parkta sembolik 24 saatlik nöbet resmen başlamış olacak.

“Katilleri affeden zihniyete karşı susmayacağız”

Başkan Kınay, kadın cinayetlerinin ürkütücü boyutlarına dikkat çekerek, yaşanan artışa karşı tepkisini dile getirdi. Kınay, geçtiğimiz yıl 452 kadının hayatını kaybettiğini, 2025 yılı Kasım ayına gelindiğinde ise bu sayının 407’ye ulaştığını, yalnızca İzmir’de 20 kadının öldürüldüğünü belirterek şunları söyledi:

“Kadına yönelik şiddet, her geçen gün daha da artıyor. Bir daha eksilmemek için, kadınları yok sayan, öldüren, katilleri affeden zihniyete karşı susmayacağız, korkmayacağız, karanlığa teslim olmayacağız.”

"Bu nöbet direnişin ve umudun nöbetidir"

Başkan Kınay, nöbetin sadece bir anma eylemi değil, aynı zamanda kararlı bir duruşun ifadesi olduğunu vurguladı. Nöbet tutulacak Kadın Hakları Parkı’nın, acısı paylaşılan kadınların sembolik mekânı olduğunu ifade eden Kınay:

“Bu nöbet, direnişin nöbeti. Umudun nöbeti. Bir kadının çığlığı, bir annenin feryadı, bir çocuğun sessizliği içimizde derin yaralar açıyor. Bizler korkmadan, susmadan, vazgeçmeden bu mücadeleyi büyütmek için buradayız. Bu, bir kadın düştüğünde hepimizin yaralandığını hatırlamanın nöbetidir. Başımızı dik, öfkemizi diri tutacağız.”

Belgesel gösterimi ve genel katılım çağrısı

Etkinlik kapsamında Kadın Hakları Parkı’nda gün boyunca çeşitli faaliyetler düzenlenecek. Bu kapsamda, Karabağlar Kent Konseyi tarafından hazırlanan ve ilçedeki kadın cinayetlerinin toplumda yarattığı derin acıyı gözler önüne seren “Gülümsemesi Yarım Kalan Kadınlar” adlı belgeselin gösterimi de yapılacak.

Başkan Kınay, tüm İzmirlilere çağrıda bulunarak, 24 saat boyunca Tahsin Yazıcı Mahallesi Kadın Hakları Parkı’nda kendisiyle birlikte nöbete katılmaya davet etti. Kınay, “Bu mücadele bir günün değil, bir ömrün mücadelesi. Gelin, karanlığa karşı aydınlığı, umutsuzluğa karşı umudu birlikte büyütelim. Kadın Hakları Parkı’nda nöbette buluşalım,” sözleriyle çağrısını sonlandırdı.