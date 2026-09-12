SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk, imar usulsüzlüğü ve rüşvet soruşturmasında yapılan 4.dalga operasyonunda ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı. İtirafçı olduğu iddia edilen Sultan Acar’ın emniyet ifadesinde 'Bodrum’da buluştuğu villada Başkan İsmail Yetişkin ile birlikteydi' diyerek işaret ettiği tanınmış müteahhit ve S.S. Seferihisar Pınarköy Turizm Geliştirme Kooperatifi Temsilcisi Umut Peköz, düzenlenen son operasyon dalgasıyla gözaltına alındı. Peköz’ün, başkan Yetişkin’in tüm finansal ve kişisel sırlarını bilen kilit isim olduğu değerlendiriliyor.

BODRUM'DAKİ AŞK YUVASININ KİLİT İSMİ

Soruşturmanın seyrini değiştiren itirafçı Sultan Acar, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan’ın organizasyonuyla Bodrum’a götürüldüğü gün, günübirlik kiralanan villada kendisini karşılayan kişilerden birinin Umut Peköz olduğunu beyan etmişti. Emlak ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Peköz’ün, hem Başkan İsmail Yetişkin’in özel hayatındaki sırdaşı olduğu hem de Bodrum’daki skandal buluşmada ev sahiplerinden biri olarak yer aldığı öğrenildi.

OPERASYONDA YAKALANDI

İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Seferihisar Belediyesi'ndeki imar, rüşvet ve haksız kazanç çarkına yönelik başlatılan geniş kapsamlı son dalga operasyonunda, aralarında Umut Peköz’ün de bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

HEM BİRLİKTELİK HEM KOOPERATİF TRAFİĞİ

Soruşturmaya yansıyan bilgilere göre Umut Peköz’ün sadece Bodrum’daki villada yaşanan olayların canlı tanığı olmadığı değerlendiriliyor. Peköz’ün, temsilcisi olduğu kooperatif projeleri ve belediye üst yönetimi arasındaki finansal ilişki ağının da tam merkezinde yer aldığı değerlendiriliyor. Emniyete götürülen Peköz’ün vereceği ifadenin, tutuklu yargılanan Başkan İsmail Yetişkin’in hem gizli ilişki trafiğini hem de belediyedeki rant ağını deşifre edip etmeyeceği merakla bekleniyor.