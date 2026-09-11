SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seferihisar Belediyesi merkezli yürütülen yolsuzluk ve imar usulsüzlüğü soruşturması kapsamında sabahın erken saatlerinde önceden belirlenen 48 adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Belediye Personeli ve Müteahhitler Gözaltında

İmar mevzuatına aykırı işlemler, rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddiaları çerçevesinde derinleştirilen soruşturmanın bu dalgasında; belediye bünyesindeki teknik personel, yapı denetim firması yetkilileri, müteahhitler ve iş takipçilerinin hedefte olduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

Belediye Binasında ve Adreslerde Arama Yapılıyor

Sabah erken saatlerde yapılan operasyonda polis, Cumhuriyet Savcısı tarafından ismi belirlenen 48 adrese eş zamanlı şok operasyon düzenledi. Yapılan baskında bazı şüpheliler adreslerinde bulunamadı. Şüpheliler gözaltına alınırken belediye birimlerinde ve şüphelilerin evlerinde polis arama çalışması başlattı. Çalışmaların halen devam ettiği öğrenildi.

Soruşturmada Geçmiş Dönem

Haziran ayında başlayan operasyon silsilesinde daha önce Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Müdürü ile çok sayıda kamu görevlisi ve iş insanı gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Dördüncü dalgayla birlikte soruşturmanın kapsamının daha da genişlediği bildirildi. Gözaltına alınan 43 şüpheli hakkında doktor raporundan sonra sorgulanmak üzere İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.