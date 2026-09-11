Son Mühür / İzmir’in Seferihisar ilçesinde yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 44 şüphelinin idari, ticari ve ailevi bağlantıları da ortaya çıkmaya başladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, belediyedeki imar izinleri, inşaat ruhsatları, Hazine ve belediye arazilerinin satışı ile kamu ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları mercek altına alındı.

Akrabalık ilişkileri göze çarptı

Listede yer alan bazı şüpheli kişilerin aynı aileden olduğu öğrenildi. Buna göre; Seferihisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü ve Seferihisar Arama Kurtarma Derneği Başkan Yardımcısı Abdurrahman Argın ve ilçede bir fizyoterapi merkezi işletmesi olan kızı fizyoterapist Beyza Argın gözaltına alındı.

Diğer yandan Seferihisar’da esnaflık yaptığı bilinen ve müteahhitlik çalışmaları olduğu da ifade edilen iki kardeş Bülent Altun ile Kadir Altun da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Belediye meclis üyesi gözaltında

Gözaltı listesindeki en dikkat çeken isimlerden biri Seferihisar Belediye Fulya Turizmin sahibi Meclis üyesi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Kocaer oldu. Seferihisar Belediyesi’nin tutuklanarak görevden uzaklaştırılan başkanı İsmail Yetişkin’in başkan vekili seçiminde Kocaer’i desteklediği gündeme gelmişti.

İtirafçı olan şoförün verdiği isimler de var

Seferihisar Belediyesi iştiraklerinden Seferihisar Jeotermal A.Ş.’de 2019 yılında şoför olarak göreve başlayan ve daha sonra da Yetişkin’in makam şoförlüğünü üstlenen Aykan Dalbudak, soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifadelerinde bazı isimlere yer vermişti. Bu isimlerden bazılarının da yeni dalga operasyonunda gözaltına alınması dikkatleri çekti.

Dalbudak’ın Yetişkin’in kendisini yönlendirdiğini ve ondan poşetin içinde bir miktar para alarak başkana ilettiğini anlattığı Meze-Sa İnşaat'ın genel müdürü Zeki Seyyar, gözaltına alındı. Meze -Sa İnşaat'ın ofisine belediyenin kiralık Audi makam aracıyla gittiğini belirten Dalbudak, Seyyar'ın kendisine "Başkanın parası bitti, benden borç istedi." diyerek çekmecesinden çıkardığı 100 bin TL'yi poşet içerisinde verdiğini beyan etmişti.

Yine Dalbudak’ın ifadelerinde yer verdiği Deniz Ada Yapı Denetim şirketinin sahibi Mehmet Ersay’ın kardeşi Metin Ersay da gözaltına alındı.

Payamlı’nın ilk ve son başkanı da listede

1999 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden (ANAP) aday olarak Doğanbey-Payamlı Belediye Başkanı seçilen ve Payamlı’nın ilk ve son belediye başkanı olan Halil Çadır’ın da gözaltı listesinde yer alması ilçede şaşkınlık yarattı.

Belediyeden pek çok isim de var

Yapı Denetim biriminde görevli Güldem Çınar gözaltına alınırken; CHP üyesi ve Kent Konseyi Başkan adayı olan İsmail Türker Çınar da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve ikametinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu tespit edilen Sönmez İnşaat’ın eski çalışanı Mustafa Durak da bir kez daha gözaltına alınırken; Seferihisar Belediyesi'nin eski İmar ve Şehircilik Müdürü Erkan Demir, Seferihisar Belediyesi'nde farklı dönemlerde çeşitli görevlerde bulunan Ergin Doğan, Belediyenin gelirler müdürü Zafer Karaman ve belediyede yine müdürlük görevinde bulunan ve daha önce de CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevi yapan Koray İpekten, belediyenin destek hizmetler müdürlüğünde görev yapan ve mal, hizmet alım ihalelerinde de ismi geçen Şahin Yavuz ve yine imar biriminden sorumlu isimlerden Sıracettin Yardımcı da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Listede Huylular inşaat sahiplerinden Emin Huylu’nun da olması dikkati çekti.

Seferihisar’da gözaltına alınan isimlerin listesi şöyle:

1.⁠ ⁠Halil Çadır

2.⁠ ⁠Hüseyin Kocaer

3.⁠ ⁠Ergin Doğan

4.⁠ ⁠Zafer Karaman

5.⁠ ⁠Koray İpekten

6.⁠ ⁠İlhan Odabaşı

7.⁠ ⁠Abdurrahman Argın

8.⁠ ⁠Erkan Demir

9.⁠ ⁠Ahmet Özgür Adana

10.⁠ ⁠Güldem Çınar

11.⁠ ⁠Sıracettin Yardımcı

12.⁠ ⁠Baran Saruhan

13.⁠ ⁠Mehmet Gül

14.⁠ ⁠Sertaç Yalçınkaya

15.⁠ ⁠Samed Özer

16.⁠ ⁠İlkay Yulu

17.⁠ ⁠Yunus Altıntaş

18.⁠ ⁠Şahin Yavuz

19.⁠ ⁠Ahmet Emre Tozduman

20.⁠ ⁠Tuğrul Sekmen

21.⁠ ⁠Hüseyin Nuh Şahingöz

22.⁠ ⁠Tunakan Erciyas

23.⁠ ⁠Emin Huylu

24.⁠ ⁠Bülent Altun

25.⁠ ⁠Kadir Altun

26.⁠ ⁠Emrah Ayverdi

27.⁠ ⁠Eşref Kuruçay

28.⁠ ⁠Mevlüt Taş

29.⁠ ⁠Kazım Parlak

30.⁠ ⁠Zeynel Açıkgöz

31.⁠ ⁠Metin Ersay

32.⁠ ⁠Mustafa Durak

33.⁠ ⁠Zeki Seyyar

34.⁠ ⁠İsmail Türker Çınar

35.⁠ ⁠Umut Peköz

36.⁠ ⁠Samet Karataş

37.⁠ ⁠Yasemin Karabulut

38.⁠ ⁠Batuhan Burnazlar

39.⁠ ⁠Beyza Argın

40.⁠ ⁠İrem İncesu

41.⁠ ⁠Eray Ayvalı

42.⁠ ⁠Coşan İldun

43.⁠ ⁠İsmail Emre Müezzinoğlu

44.⁠ ⁠Metin Polat