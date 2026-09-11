İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Seferihisar Belediyesi merkezli yürüttü dosya kapsamında düğmeye basmasıyla başlayan operasyonda, adreslerinde yakalanan şüpheliler sorgulanmak üere Emniyet’e götürüldü.
Kritik İsimler Soruşturma Kapsamında
Soruşturma dosyasında imar mevzuatına aykırılık, görevi kötüye kullanma ve rüşvet iddialarıyla gözaltı süreci başladı.
İŞTE GÖZALTINA ALINANLAR
1. Halil Çadır
2. Hüseyin Kocaer
3. Ergin Doğan
4. Zafer Karaman
5. Koray İpekten
6. İlhan Odabaşı
7. Abdurrahman Argın
8. Erkan Demir
9. Ahmet Özgür Adana
10. Güldem Çınar
11. Sıracettin Yardımcı
12. Baran Saruhan
13. Mehmet Gül
14. Sertaç Yalçınkaya
15. Samed Özer
16. İlkay Yulu
17. Yunus Altıntaş
18. Şahin Yavuz
19. Ahmet Emre Tozduman
20. Tuğrul Sekmen
21. Hüseyin Nuh Şahingöz
22. Tunakan Erciyas
23. Emin Huylu
24. Bülent Altun
25. Kadir Altun
26. Emrah Ayverdi
27. Eşref Kuruçay
28. Mevlüt Taş
29. Kazım Parlak
30. Zeynel Açıkgöz
31. Metin Ersay
32. Mustafa Durak
33. Zeki Seyyar
34. İsmail Türker Çınar
35. Umut Peköz
36. Samet Karataş
37. Yasemin Karabulut
38. Batuhan Burnazlar
39. Beyza Argın
40. İrem İncesu
41. Eray Ayvalı
42. Coşan İldun
43. İsmail Emre Müezzinoğlu
44. Metin Polat
Firari İsimlerin Araması Sürüyor
Mali Müşavirler, imar denetçileri, firma sahipleri ve belediye çalışanlarının yer aldığı listedeki şüpheliler Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyet’teki sorgularının ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin önümüzdeki günlerde ifade işlemi başlayacak.