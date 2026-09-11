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Mali Müşavirler, imar denetçileri, firma sahipleri ve belediye çalışanlarının yer aldığı listedeki şüpheliler Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyet’teki sorgularının ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin önümüzdeki günlerde ifade işlemi başlayacak.

Seferihisar soruşturmasında şok detay: Çalışmadan SGK, elden yüz binlerce lira...

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Seferihisar Belediyesi merkezli yürüttü dosya kapsamında düğmeye basmasıyla başlayan operasyonda, adreslerinde yakalanan şüpheliler sorgulanmak üere Emniyet’e götürüldü. Kritik İsimler Soruşturma Kapsamında Soruşturma dosyasında imar mevzuatına aykırılık, görevi kötüye kullanma ve rüşvet iddialarıyla gözaltı süreci başladı.

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