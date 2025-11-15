Son Mühür/ Beste Temel- Bayraklı Belediyesi, Dünya Diyabet Günü kapsamında kronik halk sağlığı sorunlarından biri olan diyabete dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. İlçenin en yoğun noktalarından Bayraklı Sevgi Yolu’nda kurulan özel sağlık standı gün boyunca vatandaşlara hizmet verdi.

Ücretsiz diyabet ve tansiyon ölçümü yapıldı

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan stantta, diyabetin erken tanısında kritik öneme sahip Açlık ve Tokluk Kan Şekeri (AKŞ) ile tansiyon ölçümleri ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Standı ziyaret eden vatandaşlara diyabetin nedenleri, risk faktörleri ve kontrol yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Kan şekeri takibi, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekildi. Ayrıca vatandaşlara sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla hijyen paketleri dağıtıldı.

Polikliniklerde sağlık hizmeti sürüyor

Bayraklı Belediyesi, toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sağlık polikliniklerinde sürdürüyor. Vatandaşlar, diyabet ve diğer sağlık konularında danışmanlık almak için Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı polikliniklere başvurabiliyor.

Başkan Önal: “Sağlık temel önceliğimiz”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, diyabetin toplumda ciddi bir bölümünü etkileyen bir hastalık olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “14 kasım Dünya Diyabet Günü’nde vatandaşlarımızın bilinçlenmesini ve erken teşhisin hayat kurtarıcı etkisini hatırlatmak istedik. Sağlık, belediyemizin en temel önceliklerinden biridir. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve düzenli tıbbi takip yaşam kalitesini artırır. Halk sağlığını önceleyen çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”