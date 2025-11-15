Son Mühür/ Osman Günden - Buca Belediyespor Kulübü’nün altyapı yatırımlarını güçlendirmek ve farklı spor branşlarına destek sağlamak için düzenlediği dayanışma gecesi, Buca Gölet Tesisleri’nde geniş katılımla yapıldı. Geceye Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca Belediyespor Kulüp Başkanı Münir Yersu ve Türk futbolunun tanınan efsane isimleri katıldı.

“Buca, vefa ve spor kentidir”

Kısa bir futbolculuk geçmişi de bulunan Başkan Görkem Duman, dayanışma gecesinde yaptığı konuşmada sporculara teşekkür ederek Buca’nın spor kültürüne vurgu yaptı: “Buca’nın tozlu sahalarından çıkıp Ay-Yıldızlı formayı gururla terletmiş çok kıymetli isimler bugün aramızda. Sizler, Buca sahalarında top koşturan çocuklar için en büyük ilham kaynağısınız. Bu kentin azim, başarı ve vefa sembolleriniz.”

Altyapı ve ahlak vurgusu

Başkan Duman, Buca Belediyespor’un sporu yalnızca başarı odaklı değil, aynı zamanda eğitim ve ahlak temelli bir anlayışla ele aldığını belirtti: “Çocuklarımızın sporun disiplini ve takım ruhuyla büyümesi için çalışıyoruz. Altyapılarımızda yüzlerce evladımız mücadele ediyor. Birçok farklı branşta çocuklarımızı spora yönlendirmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu gece sergilenen dayanışma, Buca Belediyespor’un kocaman bir aile olduğunun en güçlü göstergesidir.”

Efsanelere plaket takdimi

Gecede Buca ve Türk futboluna katkı sunan birçok isim plaketle onurlandırıldı. Plaket alan efsaneler arasında şu isimler yer aldı: Caner Ağca, Bekir Yılmaz, Onur Yeniyurt, Murat Karakoç, Sertan Vardar, Ahmet Burak Solakel, Sait Karafırtınalar, Özgür Bayram, Bilal Kısa, Mustafa Bahadır, Kuntay Topuzoğlu.

Gelir altyapıya aktarılacak

Dayanışma gecesinden elde edilen gelir, Buca Belediyespor’un altyapı tesislerinin geliştirilmesi ve genç sporcuların eğitim masraflarının karşılanması için kullanılacak.