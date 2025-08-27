Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde önemli bir hamle yaptı. Yeşil-kırmızılı ekip, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofia’da forma giyen 28 yaşındaki smaçör Iveta Stanchulova ile anlaşarak ikinci yabancı transferini gerçekleştirdi.

Kariyerinde birçok ülke tecrübesi

Kulüpten yapılan açıklamada Stanchulova’nın daha önce Bulgaristan’da DKS Varna ve CSKA Sofia, Fransa’da Stella Calais Volleyball, Finlandiya’da LP Vampula, Macaristan’da Swietelsky Bekescsaba ve Romanya’da CSM Constanta formalarını giydiği hatırlatıldı. Ayrıca oyuncunun Bulgaristan Milli Takımı’nda da görev aldığı vurgulandı.

“Hoş geldin Iveta”

Karşıyaka’nın açıklamasında, “Başarılı smaçör Iveta Stanchulova’ya hoş geldin diyor, yeşil-kırmızılı formayla sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Rus orta oyuncu transfer edilmişti

İzmir ekibi, Stanchulova’dan önce Rus orta oyuncu Anastasia Lyashko ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirmişti. Yönetim, yeni sezon öncesinde yabancı rotasyonunu tamamlamış oldu.