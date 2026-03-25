Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, kentteki sahipsiz hayvanların yaşam kalitesini artırmak ve onlara sağlıklı bir yuva ortamı sunmak amacıyla örnek bir çalışma disiplini sergiliyor. Veteriner hekimlerden uzman bakım personeline kadar geniş bir ekibin görev aldığı merkezde, her yeni gün kapsamlı bir temizlik ve sağlık kontrolü rutiniyle başlıyor. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman’ın "can dostlar bize emanet" vizyonuyla şekillenen bu süreçte, sadece barınma ihtiyacı değil, hayvanların fiziksel ve ruhsal refahı da en ince ayrıntısına kadar planlanıyor. Tesis bünyesindeki her bir dostun beslenme alışkanlıkları ve genel sağlık verileri dijital sistemler üzerinden titizlikle takip edilerek kayıt altına alınıyor.

Padoklarda üst düzey dezenfeksiyon ve teknik temizlik

Merkezdeki operasyonel sürecin en kritik aşamasını, bulaşıcı hastalıklara karşı kalkan görevi gören hijyen standartları oluşturuyor. Can dostların konforu ve güvenliği için temizlik esnasında hayvanlar geçici bekleme alanlarına nakledilirken, yaşam alanları olan padoklar özel formüllü dezenfektanlı köpüklerle derinlemesine arındırılıyor. Tüm yüzeylerin fırçalanarak mikroplardan temizlendiği bu yoğun mesai, tazyikli suyla durulama ve kanal temizliğiyle tamamlanıyor. Hijyen zincirinin kopmaması adına mama ve su kapları da her gün tek tek yıkanıp sterilize edilerek, patili dostların enfeksiyon riskinden uzak kalması sağlanıyor.

İklimlendirme kontrolü ve dengeli beslenme programı

Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sona ermesiyle birlikte, kurulanan padoklar can dostların yeniden kullanımına sunuluyor. Buca’nın değişken hava koşullarına karşı merkezdeki ısıtma sistemleri düzenli olarak denetlenerek ideal sıcaklık değerleri korunuyor. Steril hale getirilen yaşam alanlarına dönen hayvanlar için bir sonraki aşama ise uzmanlar tarafından hazırlanan beslenme programı oluyor. Taze ve yüksek besin değerine sahip mamalarla doldurulan kaplar, her canlının ihtiyacına göre dengeli bir şekilde paylaştırılıyor. Bu bütüncül yaklaşım, hayvanların rehabilitasyon sürecini hızlandırırken bağışıklık sistemlerini de güçlendiriyor.

Başkan Görkem Duman: "Sessiz dostlarımızın sesi oluyoruz"

Yürütülen çalışmaları yakından takip eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sokak hayvanlarına yönelik belediyecilik hizmetlerinin vicdani bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Buca’da hayatın her alanını paylaştıkları sessiz dostların yaşam standartlarını yükseltmeyi temel görev edindiklerini belirten Başkan Duman, ekiplerin şafak vaktinden itibaren büyük bir özveriyle sahada olduğunu vurguladı. Duman, "Veteriner hekimlerimiz ve saha çalışanlarımızla birlikte, merkezimize yolu düşen her can dostumuza beş yıldızlı bir bakım sunmakta kararlıyız. Amacımız, onlara sadece bir barınak değil, sevgi ve sağlık dolu bir durak sağlamaktır" diyerek yürütülen projenin insani boyutuna dikkat çekti.

Sürdürülebilir rehabilitasyon ve toplumsal farkındalık

Buca Belediyesi, sadece fiziksel bakım süreçleriyle sınırlı kalmayıp rehabilitasyon merkezini bir bilinçlenme noktasına dönüştürmeyi de hedefliyor. Modern tıp tekniklerinin ve hijyen teknolojilerinin harmanlandığı tesis, bölgedeki hayvan hakları savunucuları ve vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Her detayın uzman ellerde şekillendiği bu model, sahipsiz hayvanların topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılmasında kilit rol oynuyor. Belediye, can dostların sahiplendirilme süreçlerini de bu sağlıklı ve hijyenik temel üzerine inşa ederek kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor.

