Son Mühür - İzmir’in doğal yapısı ve sakin yaşamıyla öne çıkan ilçesi Seferihisar’da, çevresel etkileri nedeniyle tartışmalara yol açabilecek yeni bir proje daha gündeme geldi. Teos Yat Limanı Kapasite Artışı projesine yönelik tepkiler sürerken, bu kez Ulamış Mahallesi’nde kurulması planlanan tekne imalat tesisi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.

Bakanlık ÇED sürecini başlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Westhan Tekne İmalatı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Seferihisar’ın Ulamış Mahallesi’nde yapılması planlanan yat ve tekne imalat tesisine ilişkin Proje Tanıtım Dosyası’nı inceleyerek ÇED sürecinin resmen başladığını duyurdu.

Yerleşim alanlarına yakın konum

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, proje alanı Seferihisar ilçe merkezine yaklaşık 5,7 kilometre, Urla ilçe merkezine 10,4 kilometre ve Ulamış Mahallesi merkezine ise yalnızca 300 metre mesafede bulunuyor. Bu yakınlık, projenin yerleşim alanlarına olası etkileri konusunda soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Tarım alanında planlanan tesis

Ulamış Mahallesi 248 Ada 19 Parsel üzerinde hayata geçirilmesi planlanan tesisin bulunduğu alanın “tarla” vasfında olduğu belirtildi. ÇED dosyasında, tarım alanlarının kullanımı söz konusu olması halinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yeniden görüş alınacağı bilgisine yer verildi.

Yıllık 25 tekne üretimi hedefleniyor

Yaklaşık 993 bin 900 TL yatırım bedeline sahip projede, 8,5, 10 ve 12 metre uzunluğunda olmak üzere yılda toplam 25 adet tekne üretimi yapılması planlanıyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte bölgede sanayi kaynaklı bir üretim sürecinin başlaması öngörülüyor.

Kimyasal kullanım ve tehlikeli atıklar dikkat çekiyor

Proje kapsamında üretimde polyester, jelkot, elyaf, solvent, zımpara ve çeşitli kimyasal malzemelerin kullanılacağı belirtildi. ÇED dosyasında, bu maddelerin depolanması için 50 metrekarelik özel bir alan oluşturulacağı ifade edilirken; üretim sürecinde kompozit atıklar, kirlenmiş ambalajlar, solvent ve temizlik kaynaklı tehlikeli atıkların oluşabileceği bildirildi.