İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Binası'nda ifadeleri alındıktan sonra İzmir Adliyesi'ne sevk edilen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve belediye bürokratları, soruşturmayı yürüten savcı tarafından 'tutuklama talebiyle' İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.

Kalabalık mahkemeden çıkacak kararı bekliyor!

İzmir Adliyesi önünde bekleyen bin kişiye yakın kalabalık mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.

Başsavcılıktan açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamada, "Şüpheli 4 şahıs; ”Nitelikli Dolandırıcılık( TCK 158 1-e) ve ”Resmi Belgede Sahtecilik( TCK 204)” suçlarından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.