İzmir siyasetinde Meslek Fabrikası üzerinden tartışmalar alevlenmeye devam ederken, karşılıklı açıklamalar da gelmeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Meslek Fabrikası üzerinden karşılıklı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Çankırı'nın ilk açıklamasına Başkan Tugay, "Tweetinizin neresinden tutup cevap vereyim bilemedim. Baştan sona içi boş, “laf olsun, sahte ve yalan bir işin destekleyicisi olayım” diye yapılmış bir paylaşım.

“Vakıflar burayı kamu yararına dönüştürecektir” demişsiniz. Burasını şu anda ne yapıyor zannediyorsunuz? Siz “İşsizliği” bu ülkenin en büyük sorunu haline getirirken biz insanlar iş sahibi olsun diye çabalıyoruz, tam da bu binada. “2021 yılında bizzat el kaldırdığı meclis kararıyla” diyorsunuz. Ben o gün mecliste yoktum bile. Hangi sözüm, hangi hareketim size bu yalanı söyletiyor? “Burası öğrencilere hizmet edecek” demişsiniz. Burası zaten ağırlıklı olarak gençlere ve kadınlara hizmet eden bir eğitim ocağı. Onbinlerce genç burada eğitim aldı, meslek sahibi oldu? Keşke milletvekili olduğunuz şehre, halkınıza biraz saygınız olsaydı ve biraz daha tanısaydınız.." yanıtını vermişti. Tugay'ın bu açıklamasına ise AK Partili Çankırı'dan yanıt gecikmedi.

"Daha ne kadar kaçak dövüşeceksiniz bilemedim…"

Başkan Tugay'a bir belgeyle yanıt veren Çankırı, "Daha ne kadar kaçak dövüşeceksiniz bilemedim… Benim tweetimde ifadem çok netti; “…bizzat el kaldırdığı Meclis kararıyla bu binayı İstanbul merkezli bir vakfa devretmeye çalışanların…” dedim. İsminizi zikretmediğim halde "Ben o gün mecliste yoktum" diye topu taca atmanız, o kararın İzmir’e ihanet olduğunun bizzat itirafıdır. Siz o gün orada olmasanız da bugün yanınızda 'nöbet' tutan en yakın mesai arkadaşlarınız tam kadro oradaydı! Paylaştığım 25.11.2021 tarihli tutanağa iyi bakın; o gün İzmir’in malını ve Atatürk ismini bir vakfa devretmek için el kaldıranlar, bugün yanınızda mağduriyet şovu yapanların ta kendisidir.

Gidin onlara sorun; "O gün 'evet' derken vicdanınız neredeydi de bugün hangi yüzle yanımda mağduriyet edebiyatı yapıyorsunuz?" diye. Siyaset, işine gelince "biz yaptık", gelmeyince "ben yoktum" deme yeri değildir. Sizin rant kapısı yaptığınız bu alanı, biz doğrudan İzmirli gençlerin geleceğine tahsis ediyoruz. Algı operasyonunuz, bizzat ekibinizin "EVET" oyu verdiği bu tutanağın gerçekliği altında ezilecektir!" ifadelerini kullandı.