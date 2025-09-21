Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hafta sonu kursuna katılan üç öğrenci, ders bitiminde okulda kilitli kalarak mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, öğrencileri merdivenli araç yardımıyla kurtardı.

Kurs bitti, görevliler kilitledi

Olay, Turgutlu’da bulunan bir ortaokulda hafta sonu düzenlenen kurs sırasında yaşandı. Derslerin sona ermesinin ardından öğrenciler ihtiyaçlarını gidermek için tuvalete gitti. Ancak görevliler, içeride öğrencilerin bulunduğunu fark etmeyerek okul kapılarını kilitleyip ayrıldı.

Mahsur kalan öğrenciler yardım istedi

Tuvaletten çıkan öğrenciler, okulun tamamen kilitlendiğini görünce büyük panik yaşadı. Çaresiz kalan çocuklar, seslerini duyurabilmek için çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İtfaiye ve polis ekipleri harekete geçti

İhbar üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler ile polis olay yerine sevk edildi. İtfaiye personeli, merdivenli araç kullanarak okulun üst kat penceresine ulaştı ve öğrencileri güvenli şekilde dışarı çıkardı.

Sağlık durumları iyi

Kısa sürede kurtarılan öğrencilerin sağlık kontrolleri yapıldı. Herhangi bir yaralanma veya sağlık sorunu olmadığı tespit edilen çocuklar ailelerine teslim edildi. Olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.