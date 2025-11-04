Son Mühür/ Merve Turan- Efes Selçuk Belediyesi'nin, yerel ekonomiyi güçlendirme, üreticileri doğrudan destekleme ve doğal, sağlıklı ürünleri aracısız olarak tüketiciyle buluşturma hedefiyle hayata geçirdiği Üretici Pazarı, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde üçüncü haftasında da büyük ilgi görerek hem satıcıların hem de ziyaretçilerin yüzünü güldürdü. Pazar, yalnızca bir alışveriş noktası olmanın ötesine geçerek, hafta sonlarını keyifli atölye çalışmaları ve kültürel etkinliklerle zenginleştiren bir cazibe merkezine dönüştü.

Üretimden eğitime: Dolu dolu bir hafta sonu

Efes Selçuklu kadınların ev yapımı reçel, sabun gibi el emeği göz nuru ürünleri ile taze sebze ve meyvelerin sergilendiği Üretici Pazarı, ziyaretçilere zengin bir yelpaze sundu. Pazarda alışverişin yanı sıra, ziyaretçiler farklı etkinliklerle de vakit geçirme fırsatı buldu. Özellikle çocuklar, Dekoratif El Sanatları Atölyesi’nde yaratıcılıklarını ve el becerilerini geliştirme imkanı bulurken, yetişkinler ise lezzetin sırlarını öğrendi. Efes Selçuk Gastronomi ve Aşçılar Derneği Başkanı Şef Ramazan Adsız, mutfak atölyesinde katılımcılarla bir araya gelerek, Anadolu mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan etli Anadolu çorbasının tarifini ve inceliklerini paylaştı. Şef Adsız, üreticinin ürünü yerinde sergilemesi ve gastronomi bilgisinin aynı ortamda buluşmasının önemine dikkat çekti.

Kadın üreticilerin emeği ve cesareti

Pazara katılan üreticiler, yerel ve temiz tarımın önemini vurgularken, pazardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Üretici Coşku Çadırcıoğlu, çevre köylerden geldiklerini belirterek, doğa dostu tarım ve ürünler üretmeye özen gösterdiklerinin altını çizdi. Kendi yaptığı hamur işlerini pazarda sunan Nazmiye Toğrul, pazarın tüm katılımcılar için bereketli olması dileğinde bulundu. Üretici Özlem Demirkıran ise herkesin ürünlerinin tamamen doğal olduğunu belirterek, tüm vatandaşları her pazar 10.00-18.00 saatleri arasında kendilerini ziyaret etmeye davet etti. Doğal sabun, kekik, kantaron yağı ve zeytinyağı gibi geniş bir ürün yelpazesi sunan Saniye Taşdelen de bu davete katıldı.

Üreticilerden Doğa Acar, pazardaki kadın üretici ağırlığından duyduğu gururu dile getirerek, "Hepimiz kadın üreticiyiz. Tezgahlara çok yakıştığımızdan ve onları ne güzel süslediğimizden eminiz," dedi. Şehir dışından gelen ziyaretçilerden Meltem Özer ve Serpil Baysal da özellikle kadınların emeğini ve cesaretini takdir ettiklerini, onların emeklerinin her platformda desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Ziyaretçiler, Efes Tarlası Yaşam Köyü’ndeki Köy Enstitüleri Anı Odası, seramik çalışmaları ve genel atmosferin güzelliği karşısında duydukları hayranlığı dile getirdi. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkürlerini ileten Yeşim Kopan, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün "yaşamayı hak eden bir yer" olduğunu belirtti.