İzmir’in Bayındır ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Defne Işıkdere, SMA Tip 2 teşhisi konulduktan sonra aldığı gen tedavisinin ardından ilkokula başladı. Arkadaşlarının desteğiyle okula adım atan Defne, azmiyle dikkat çekiyor.

Zorlu teşhis ve tedavi süreci

Defne, ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. 13 aylıkken SMA Tip 2 tanısı alan küçük kız için 2,5 yaşında başlatılan kampanya, tedavi için gerekli 1,8 milyon doları kısa sürede topladı. Dubai’de üç ay süren gen tedavisinin ardından Türkiye’ye dönen Defne, fizik tedavi programına başladı ve sağlığı giderek iyileşti.

Okul hayatına arkadaş desteğiyle başladı

Bu yıl Sıdıka Abdülgani Güngör İlkokulu’nda birinci sınıfa başlayan Defne, her sabah ailesiyle birlikte okul bahçesine geliyor ve sınıfa arkadaşlarının yardımıyla ulaşıyor. Küçük kız, “Harfleri öğreniyorum, oyun oynuyorum. Arkadaşlarım tekerlekli sandalyemi sürerek bana yardımcı oluyor. Okula başladığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Günlük yaşamda artan bağımsızlık

Annesi Öznur Işıkdere, Defne’nin tedavi öncesi durumunu anlatarak, “İlacını almadan önce tek başına oturamıyor, sık sık hastaneye yatıyordu. Şimdi temel ihtiyaçlarını kendi karşılayabiliyor. Yemeğini yiyor, suyunu içiyor, yatağından kalkabiliyor. Hastalık artık günlük yaşamını engellemiyor” dedi.

Toplumun desteğiyle hayat bulan tedavi

Ailenin başlattığı kampanya ve çeşitli etkinliklerle tedavi masrafları karşılandı. Öznur Işıkdere, “Defne geçen yıl yarı zamanlı ana sınıfına gitmişti ve el kasları yeterince gelişmediği için yazıları silikti. Bu yıl okula başlama konusunda endişeliydim ama arkadaşları ona büyük destek oluyor. Yazıları artık okunaklı ve okula çok hevesli geliyor” şeklinde konuştu.

Öğretmenin gözünden Defne

Defne’nin öğretmeni Ece Nur Küçükdoğan, “Defne akademik olarak başarılı olmasının yanı sıra arkadaşlık ilişkilerinde de örnek bir öğrenci. Arkadaşları ona oyunlarda, teneffüslerde ve sınıf içi etkinliklerde destek veriyor. Özellikle birkaç arkadaş, Defne’ye karşı sorumluluk hissediyor ve engelli rampalarında ona eşlik ediyor” ifadelerini kullandı.

Defne’nin eğitim süreci, hem öğretmenlerinin hem de arkadaşlarının desteğiyle sorunsuz ilerliyor ve küçük kızın mutluluğu dikkat çekiyor.