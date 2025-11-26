Son Mühür/ Osman Günden - Menderes Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ilçe genelinde farkındalık çalışmaları hayata geçirdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yapılan etkinliklerde, kadınlara destek mekanizmalarını hatırlatacak materyaller dağıtıldı.

Kadınlara destek bilgileri içeren kese kâğıtları dağıtıldı

Etkinlikler kapsamında ekipler, ilçe genelindeki fırınları ziyaret ederek üzerinde şiddete uğranması halinde başvurulabilecek adres ve iletişim bilgileri bulunan özel tasarlanmış kese kâğıtlarını esnafa teslim etti. Kese kâğıtları, alışveriş yapan kadınlara verilmek üzere fırınlarda yerini aldı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in eşi Melek Çiçek de çalışmaya eşlik ederek kadınlara hem dayanışma mesajı verdi hem de destek bilgileri içeren kese kâğıtlarıyla ekmek dağıttı.

Seminerde mücadele yöntemleri ele alındı

Farkındalık ziyaretlerinin ardından, Kadına yönelik şiddetle mücadele süreçlerini kapsayan bilgilendirici bir seminer düzenlendi. Menderes Belediyesi Gençlik, Kültür ve Sanat Merkezi Amfitiyatrosu’nda gerçekleşen programda Avukat Aslı Setenay Ekici ile Menderes Belediyesi Psikoloğu Almina Kahraman konuşmacı olarak yer aldı.

Seminerde; şiddetin türleri, karşılaşılan zorluklar, çözüm yolları, hukuki haklar ve farkındalık oluşturmanın önemi detaylı biçimde aktarıldı.

Başkan Çiçek: “Şiddetin bahanesi yok, sessiz kalmayalım”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, 25 Kasım’ın bir farkındalık günü olmasının ötesinde, toplumsal sorumluluğu hatırlatan önemli bir tarih olduğunu belirterek şunları söyledi: “Kadına yönelik şiddete karşı mücadelede sadece bir günü değil, yılın her gününü esas alıyoruz. Şiddet bu toplumun kanayan yarasıdır. Şiddetin bahanesi yok, çözümü var. 6284 sayılı kanunun uygulanması hayatidir. Tüm vatandaşlarımızı bilinçli olmaya, ses çıkarmaya ve dayanışmanın parçası olmaya davet ediyorum. Şiddetin her türlüsü suçtur; bu suça ortak olmayalım, sessiz kalmayalım.”