İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak gıda, içecek ve ilaç üretimi yapan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takiplerin ardından İzmir’in Karşıyaka ve Çiğli ilçeleri ile İstanbul ve Bursa’da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Merdiven altı depoda milyonluk sahte üretim

Operasyon kapsamında şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda arama yapıldı. Ayrıca illegal merdiven altı üretimin gerçekleştirildiği tespit edilen bir depoda büyük miktarda kaçak ürün ele geçirildi. Depodaki incelemelerde piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan malzemeler bulundu.

Ele geçirilen sahte ilaç ve hammaddeler

Aramalarda çok sayıda kaçak ürün ve üretim ekipmanı ortaya çıkarıldı. Ele geçirilenler arasında:

100 bin adet ilaç üretilebilir hammadde

10 kilogram sildenafil ve tadanafil toz maddesi

85 bin 781 adet sahte/kaçak ilaç ve içecek (cinsel performans artırıcı)

59 bin 890 adet kutu, ambalaj ve etiket gibi imalat malzemesi

21 adet üretim makinesi (pres, dolum, ısıtıcı vb.)

19 litre sıvı ilaç hammaddesi bulundu.

9 şüpheli yakalandı, 7’si tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.