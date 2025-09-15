Görüşmede Okumuş ve Şenkul, Başkan Çerçioğlu’nu Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Şenkul ve Okumuş, Başkan Çerçioğlu'nun kente sunduğu hizmetlerin devamını diledi ve kendisine teşekkürlerini iletti.

İş Birliği Mesajı

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çerçioğlu ise Sağlık Bakan Yardımcısı Okumuş ve İl Sağlık Müdürü Şenkul’a nazik ziyaretleri için teşekkürlerini sundu. Çerçioğlu, gelecekte de Aydın halkının sağlığı için her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirterek, ortak çalışmaların devam edeceğini vurguladı.