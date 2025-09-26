Aydın’ın Nazilli ilçesinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ruhsatı bulunmayan bir restorana yönelik başlatılan soruşturma genişletildi. İnceleme kapsamında, rüşvet aldığı öne sürülen polis memuru T.T. jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Restoran 3 ay takip altında

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bir ihbar üzerine İsabeyli Mahallesi’nde faaliyet gösteren restoranı mercek altına aldı. İşletmenin TAPDK belgesi olmadan satış yaptığı tespit edildi.

Restoran, teknik ve fiziki yöntemlerle 3 ay boyunca izlenirken, telefon ve WhatsApp görüşmeleri de dosyaya delil olarak eklendi. Soruşturma sırasında işletmenin denetimlerden önceden haberdar olduğu ve buna göre önlem aldığı belirlendi.

Şafak vakti operasyonu

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16 Eylül sabahı düzenlenen operasyonda, restoran işletmecisi Y.E., ortağı A.B.K., restoran sahibinin babası Ö.E., kardeşi A.K. ile emekli polis A.Y. ve bekçi V.K. gözaltına alındı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden işletmeci Y.E. ve bekçi V.K. tutuklanırken, Ö.E. ile emekli polis A.Y. ev hapsi cezası aldı. Ortaklardan A.B.K. ve kardeşi A.K. ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Polis memuru da gözaltında

Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte, rüşvet aldığı ileri sürülen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru T.T. de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından T.T. adliyeye sevk edildi.