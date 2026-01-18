Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Serbest Mimarlar Derneği (İzmir SMD), 2026 yılının ilk büyük buluşmasını kentin estetik dokusuna yön veren isimlerin katılımıyla gerçekleştirdi. Marriott Otel’de düzenlenen ve Klassis’in katkılarıyla hayat bulan bu özel organizasyon, sadece bir kutlama yemeği değil, aynı zamanda İzmir’in kentsel geleceğinin masaya yatırıldığı stratejik bir platforma dönüştü. Yerel yönetim temsilcileri ile mimarlık dünyasının duayenlerini bir araya getiren gece, kentin modern çehresini şekillendirecek projeler ve mesleki dayanışma ruhu üzerine odaklandı.

Sektörün paydaşları İzmir’in geleceği için bir arada

Gecenin en dikkat çeken yönü, yerel yönetimlerin zirvesi ile mimarlık disiplininin temsilcilerini aynı masada buluşturması oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun bizzat yer aldığı etkinliğe; Serbest Mimarlar Dernekleri Federasyonu Başkanı Kurtul Erkmen’in yanı sıra Türk SMD, Bursa SMD, Muğla SMD ve Akdeniz SMD başkanları da katılım sağladı. Bu geniş katılım, İzmir’in mimari gelişiminin sadece yerel değil, ulusal bir perspektifle ele alındığının en somut göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Mesleki dayanışma ve güç birliğiyle gelen estetik dönüşüm

Toplantının açılışını gerçekleştiren İzmir Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Onur, 2026 yılına girerken serbest mimarlar arasındaki bağların kuvvetlenmesinin önemine işaret etti. Mimarlığın bireysel bir çabanın ötesinde, kolektif bir dayanışma süreci olduğunun altını çizen Onur, dernek yönetimi olarak profesyonel paylaşım ağlarını genişletmek adına yoğun bir mesai harcadıklarını ifade etti. Onur, konuşmasında mimarların bir araya gelmesinin kentin kimliğini korumak ve geliştirmek adına hayati bir motivasyon olduğunu belirterek, destek veren belediye başkanlarına ve paydaş kurumlara minnettarlığını sundu.

Tasarımda çözüm ortaklığı ve sürdürülebilir iş birlikleri

Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Klassis’in Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İşseven, mimari projelerin başarısında doğru çözüm ortaklığı kurmanın stratejik önemine değindi. İzmirli mimarların yaratıcı süreçlerine en yüksek kalite standartlarında destek vermeyi misyon edindiklerini belirten İşseven, mobilyadan zemin çözümlerine kadar geniş bir yelpazede yenilikçi yaklaşımlar sunduklarını kaydetti. Gelecek dönemde İzmir mimarlık camiasıyla yürütülen projelerin derinleşerek artacağını ifade eden İşseven, kentin çehresini değiştirecek her çalışmada tasarımcıların yanında yer alacaklarını vurguladı.

Cemil Tugay’dan büyük vaat: Opera binası tamamlanacak

Gecenin en çok konuşulan anı ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kürsüye çıktığı anlar oldu. Kent planlaması ve estetik doku üzerine görüşlerini paylaşan Tugay, katılımcılardan gelen bir soru üzerine İzmir’in kültürel hafızasında önemli bir yer tutan opera binası projesine dair net bir duruş sergiledi. Başkan Tugay, söz konusu projenin kendi görev süresi bitmeden tamamlanarak İzmirlilerin hizmetine sunulacağının sözünü verdi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile birlikte mimarların yaşanabilir bir şehir inşa etmedeki kritik rolüne vurgu yapan yerel liderler, kamu ve özel sektör arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi gerektiği mesajını yinelediler.