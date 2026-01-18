Altay, TFF 3. Lig 4. Grup’ta deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor’a 4-0 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

16 Ocak’ta 112’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan İzmir temsilcisi, Ayvalık deplasmanından puansız dönerek taraftarına doğum günü sevinci yaşatamadı.

İkinci yarıya kötü başlangıç

İlk yarının son bölümünde aldığı üst üste galibiyetlerle üst sıraları hedefleyen Altay, sezonun ikinci devresine istediği gibi başlayamadı.

Siyah-beyazlı ekip, Uşakspor yenilgisinin ardından Ayvalıkgücü Belediyespor karşısında da varlık gösteremedi ve yeniden sıkıntılı bir sürecin içine girdi.

Gol yollarında büyük sorun

Son iki maçta rakip fileleri havalandıramayan Altay, savunmada da alarm verdi. Siyah-beyazlılar bu sezon ikinci kez bir maçta kalesinde 4 gol gördü. İzmir ekibi daha önce sahasında Söke 1970’e 4-1 mağlup olmuştu.

Ayvalık’ta “Vosvos Aytekin” vefası

Karşılaşma öncesinde anlamlı bir an da yaşandı. Ayvalıkgücü Belediyespor, Altay’ın efsane futbolcularından Aytekin Erhanoğlu’na (Vosvos Aytekin) çiçek takdim etti.

Kırmızı-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Altay’ın ve Türk futbolunun Ayvalık’tan çıkan gururu Aytekin Erhanoğlu’nu büyük bir gurur ve alkışlarla onurlandırdık” ifadeleri kullanıldı. Altay cephesi ise efsane isme forma hediye ederek jesti karşılıksız bırakmadı.

Altay’da gözler toparlanma sürecinde

Farklı yenilgiyle moral kaybı yaşayan Altay’da, teknik heyet ve futbolcuların önümüzdeki haftalarda toparlanarak yeniden çıkışa geçmesi hedefleniyor. Siyah-beyazlı camiada beklenti, kaybedilen puanların kısa sürede telafi edilmesi yönünde.