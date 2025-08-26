Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kültürpark’ta gerçekleşen İzmir Büyükşehir Belediyesi Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi’nin açılış töreninin ardından basın mensuplarının kent gündemiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Cemil Tugay: Bizimle beraber bir şeyler yapmalarını bekliyorum

Bir süredir şehir gündeminde sıkça tartışılan çöp tesisi meselesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Biz İzmir'in uygun olan her yerinde çöp tesisi açmak istiyoruz. Tesis derken çöpleri dökelim demiyoruz, çöpleri işleyecek, fabrika gibi çalışacak tesisler yapalım doğayı kirletmeyecek hale getirelim. Şu an Bergama'da ve Ödemiş'te iki tesis var. Türkiye'nin, dünyanın her yerinde benzer tesisler var.

Çevreye zarar vermeden çalışabiliyor. Yamanlar'da da yapabiliriz ama şöyle bir sorun var: 2016’da ÇED raporu alınmış ve 7 yıl geçerli. 2023 yılında geçerliliğini kaybetmiş. Yeniden ÇED süreci başlatıp onay almak lazım. İkincisi ise daha önce izin alınırken Devlet Su İşleri burada susuzlaştırma yapılması gerektiğini söylemiş. Tesis yapılacak alanın altındaki su rezervlerinin belirli seviyede azalttırılması gerektiğini söylemiş. Üniversitenin raporunda da altı tane sondaj yapılması ve beş sene su çekilmesi gerektiği söylenmiş. Burada şu anda hemen bir tesis için şartlar uygun değil. Şartların uygun olduğu yerler var.

İnsanlar anlamsız itirazlarda bulununca bu iş günlük politikanın çerezi haline gelince bundan çok rahatsız olmuş durumdayım. Bu şehirde AK Partili siyasetçiler de dahil olmak üzere herkes çöp üretiyor. Attıkları çöpün bir şekilde bertaraf olmadı lazım. Belediye onlarda yer talep ettiği halde hepsine itiraz ettiyseniz biz o çöpü ne yapacağız? Gidip AK Parti İl Başkanlığı'nın önüne, Valilik'in önüne, Konak Meydanı'na dökmek zorunda kalacağız. Anlayış bekliyoruz. Çöp konusunu herhangi bir anlamsız politik tartışmaya malzeme yapmak yerine çözmemize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Yamanlar'da şu an şartlar hazır değil. Bu konuyu sürekli yanlış bilgilerle kamuoyuna yeniden servis etmeyi bırakmalarını rica ediyor, onun yerine gerçekten sorunun çözümü için bizimle beraber bir şeyler yapmalarını bekliyorum.” diye konuştu.

“İnsanlara bu haksızlığı yapmamalıyız”

Son olarak, İzbeton’a yeni atanan Gökhan Kara ile ilgili çeşitli yerel medya kuruluşlarında çıkan iddialara açıklık getiren başkan Tugay, şu ifadeleri kullandı: ”Yeni atadığımız genel müdür arkadaşımızın benim bildiğim öyle bir siyasi kimliği yok. Duyduğum kadarıyla da sosyal medya paylaşımı da değil, belki kontrolü dışında bir şey olmuş olabilir bilemem. Konuşmadım kendisiyle ama şundan emin olabilir herkes, bir siyasi kimlikle burada değil. Öne çıkmış bir siyasi kimliği asla yok. Daha çok mesleğiyle ilgili yaptığı işle ilgili uzmanlığı olan, birikimi olan o nedenle tercih ettiğimiz bir arkadaşımız.

Önümüzdeki günlerde eğer başarılı çalışmalar yapıyorsa, ki yapacağına inanıyorum, ve herhangi bir şekilde bizim rahatsız olacağımız bir siyaset içerisinde değilse, ki öyle olmadığına da yüzde yüz eminim; o zaman böyle hani insanların, bilmiyorum geçmişte hangi şartlarda nasıl bir durum oldu inanın bilmiyorum ama birilerine damga basıp ondan sonra o damgayı da hayatı boyunca taşıması falan gibi bir durumu doğru bulmuyorum. Hiç kimse böyle bir muameleye maruz kalmamalı. İnsanlara bu haksızlığı yapmamalıyız. Ben arkadaşımızın yapacağı işle ilgileniyorum. Onun başarılı olması halinde benim için hiçbir sıkıntı yok.”

Fuar açılışına Özgür Özel katılacak

Öte yandan, 29 Ağustos’ta açılacak İzmir Enternasyonal Fuarı’na Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in katılım yapacağı açıklanırken, devlet kanadından ise Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar’ın katılım göstereceği öğrenildi.

Fırat Neziroğlu: İzmir gerçekten mutlu insanların şehri

Ayrıca sergi hakkında değerlendirmelerde bulunan Fırat Neziroğlu ise "İzmir gerçekten mutlu insanların şehri. Bizden yayılsın, bizden güzelleşsin, herkes bizden öğrensin medeniyetin beşiğindeyiz. Bugün bunun en güzel örneğini yaşıyoruz. Ayrıca burası artık Mehmet Tüzüm Kızılcan sanat galerisi. Bir sanatçının yaşarken değer görmesi o kadar önemli ki. Çünkü sanatçılar hep yalnız. Çok teşekkür ederim hoş geldiniz." dedi.