Muğla’nın Marmaris ilçesi Armella Koyu’nda mahsur kalan 16’sı çocuk toplam 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Olayın ardından göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemleri için ilgili kurumlara teslim edildi.

Sahil Güvenlik ihbar üzerine harekete geçti

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesine bağlı Armella Koyu’nda karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi, 16’sı çocuk toplam 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler işlemler için teslim edildi

Kurtarılan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı. Sağlık kontrollerinden geçirilen göçmenlerin, işlemleri tamamlanmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildikleri öğrenildi.