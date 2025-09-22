Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, evine saldırı düzenleneceği iddialarının kendisine ulaştığını ancak ellerinde net bir bilgi bulunmadığını açıkladı. Aras, güvenlik birimlerine teşekkür ederek hayatına devam ettiklerini belirtti.

Başkan Aras’tan Açıklama

Başkan Aras, iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz tabii ki hayatımıza devam ediyoruz. Kulağımıza geldi ama net bir bilgi bizde yok. Bize sadece belli bir tedbir alındığını söylediler. Detayını bilmiyoruz. Bilmek de istemiyoruz açıkçası” ifadelerini kullandı.

''Bir Talebimiz Olmadı''

Aras, özel bir güvenlik talebinde bulunmadığını ve alınan tedbirlerin istihbarat üzerine gerçekleştirildiğini belirtti. Başkan, “Kesinlikle bizim güvenliğimizi alın, emniyetimizi alın gibi bir talebimiz olmadı. Sağ olsunlar Sayın Valimiz, Başsavcımız gelen bir istihbarat üzerine böyle bir karar almışlar” dedi.

Ne Olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde Başkan Aras’ın eşi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın büyükbabası ve babaannesinin kaldığı eve molotof kokteyl atıldığı iddia edilmişti. Yapılan araştırmada, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin daireyi karıştırdıkları ortaya çıkmıştı.