Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kafede hesap tartışması silahlı saldırıya dönüştü. İddiaya göre hesabı ödemeden ayrılan şahıslar, kısa süre sonra mekâna dönerek kafeyi kurşunladı. İşletmenin cam ve duvarlarına mermiler isabet etti.

Hesabı ödemeden ayrıldılar

Olay, Bodrum’un Barış Meydanı’nda bulunan Denizciler Derneği kafesinde yaşandı. İddiaya göre, B.İ., S.C.K. ve E.K. adlı kişiler mekânda oturduktan sonra hesabı ödemeden ayrıldı.

Tartışma kavgaya dönüştü

Kısa süre sonra yeniden işletmenin önünden geçen şahıslar, kafe çalışanlarıyla sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesiyle arbede yaşandı. Bu sırada S.C.K., belinden çıkardığı tabancayla mekâna peş peşe ateş etti.

Vatandaşlar panikle kaçtı

Kurşunların hedefi olan kafede can kaybı yaşanmazken, cam ve duvarlara iki mermi isabet etti. O sırada içeride bulunan vatandaşlar büyük panik yaşayarak mekândan kaçmaya çalıştı.

Polis zanlıları yakalandı

Olay sonrası şüphelilerden S.C.K., G.İ. ve B.İ. polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de olay yerine gelerek incelemeleri bizzat takip etti.

Olay yeri incelemesi

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 5 adet 7,65 mm boş kovan ve 2 dolu fişek buldu. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.