Muğla'nın Ula ilçesinde yapılacak yeni huzurevinin tahsis ve işletme protokolü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Ula Belediyesi arasında düzenlenen törenle imza altına alındı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, protokolle birlikte kente üçüncü huzurevinin kazandırıldığını açıkladı.

Aras, seçimin ardından tüm ilçe belediyeleriyle uyum içinde çalıştıklarını belirterek, “İlçelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Kamu kurumları ve özel kuruluşlarla güçlü iş birlikleri kurduk” dedi.

“Konforlu ve onurlu yaşam için”

Başkan Aras, Muğla’daki yaşlı bakım tesisleri ve projeler hakkında bilgi verdi.

Ula Huzurevi’nin yaş almış vatandaşlara güvenli, konforlu ve insan onuruna uygun yaşam imkânı sunacağını ifade eden Aras, bölgede süren diğer çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Hasan Özen Huzurevi: 38 kişinin hizmet aldığı tesisin kapasitesi personel tamamlanınca 100 kişiye çıkacak.

Abide Hasan Nuri Öncüler Huzurevi: Depreme dayanıksız olduğu için yıkılacak, aynı arsaya modern huzurevi yapılacak.

Türkiye yaşlanıyor

Başkan Aras, Türkiye’nin hızla yaşlanan bir nüfus yapısına sahip olduğuna dikkat çekti. “Son 5 yılda yaşlı nüfus oranı yüzde 20’den fazla arttı. Bugün 9 milyondan fazla vatandaşımız 65 yaş üzerinde. 2040’ta bu sayının 17-18 milyona çıkacağı öngörülüyor” dedi.

Bu durumun sosyal politikalarda uzun vadeli planlama ihtiyacını ortaya koyduğunu vurgulayan Aras, “Yaşlı destek hizmetlerini bugünden güçlü şekilde yapılandırmak zorundayız” diye konuştu.

Büyükşehir’den kapsamlı yaşlı destek hizmetleri

Aras, huzurevleri dışında yaş almış vatandaşlar için yürütülen projeleri de sıraladı:

Yüz Yaş Evleri: Menteşe ve Fethiye’de hizmet veriyor; Dalaman ve Kavaklıdere geliyor.

Evde Bakım Hizmetleri: Hekim, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist desteği evlere ulaştırılıyor.

Kırsaldaki Çınarlar Projesi: Temizlik, tadilat, alışveriş, hastaneye ulaşım desteği sağlanıyor.

Ulaşım desteği: 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşımda esnafa gelir desteği; 60-65 yaş için yüzde 26 indirim.

“Her yaşta umut var”

Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner'e teşekkür eden Aras, “Muğla’da her yaş için yaşam var, her yaşta umut var. Bu umudu büyütmeye devam edeceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.