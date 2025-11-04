Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde hava sıcaklığının 28 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar göl kenarında yürüyüş yaptı, balık tuttu, kano yapanlar suda keyifli anlar geçirdi. İlçede yarından itibaren hafif yağış bekleniyor.

Göl kıyısında yazdan kalma gün

Muğla’nın doğal güzellikleriyle dikkat çeken ilçesi Köyceğiz’de hava sıcaklığı 28 dereceye çıktı. İlçeyi saran sıcak hava, vatandaşlara yazdan kalma bir gün yaşattı. Köyceğiz Gölü çevresinde güzel havayı değerlendirenler yürüyüş yaptı, bazıları ise balık avladı.

Kano sporcuları suda

Havanın durgun olması kano sporcuları için de fırsat sundu. Sporcular, gölün sakin ve serin sularında kürek çekerek keyifli anlar yaşadı. Bir süredir sıcak havanın etkili olduğu ilçede meteoroloji tahminlerine göre yarından itibaren hafif yağış bekleniyor.