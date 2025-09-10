Son Mühür - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kentte farklı bölgelerde yürütülen çalışmaları yerinde takip ederek saha mesaisini sürdürdü. Çepnidere Kavşağı ve İzmir-Ankara Karayolu üzerindeki temizlik, bakım, kanal ve kanalizasyon çalışmalarını inceleyen Başkan Akın, ardından sahipsiz hayvanlara yuva olacak “Doğal Yaşam Alanı” projesinin bulunduğu alanda ekiplerle birlikte çalışmalar yaptı.

Çalışmalar koordinasyon içinde yürütülüyor

Karayolları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ve Turgutlu Belediyesi ekiplerinin ortak çalışmalarıyla yürütülen temizlik ve bakım faaliyetleri yerinde değerlendirildi. Başkan Akın’a incelemelerinde Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ile ilgili birim müdürleri de eşlik etti.

Doğal yaşam alanı projesinde ilk adımlar

Sahipsiz hayvanların sağlıklı, güvenli ve konforlu bir yaşam sürebileceği “Doğal Yaşam Alanı” projesinde başlayan çalışmalar incelendi. Başkan Akın, proje detaylarını ekiplerle değerlendirerek yapılacak işlemler hakkında bilgi aldı.

Başkan Akın’ın saha mesaisi, Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının kontrolü ile sona erdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen düzenleme çalışmalarının son durumu yerinde incelendi.

“Hızlı ve etkili çözümler üretiyoruz”

Saha incelemeleri sonrası açıklama yapan Başkan Akın, “Turgutlu’nun farklı noktalarında devam eden çalışmaları yerinde takip ettik. Çepnidere Kavşağı ve İzmir-Ankara Karayolu’ndaki temizlik, bakım ve kanal çalışmaları, Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki çevre düzenlemesi ile Doğal Yaşam Alanı projemizdeki ilk adımları inceledik. Turgutlu’nun sorunlarını hızlı ve etkili bir şekilde çözmek için iş birliği içinde, kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanarak kararlılıkla hizmet üretmeye devam ediyoruz” dedi.