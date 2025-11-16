Akıllı telefonlarda yıllardır şikâyet konusu olan pil süresi, cihazların yazılımında bulunan gizli bir ayarla beklenenden çok daha yüksek seviyelere çıkarılabiliyor. Uluslararası uzmanların doğruladığı bulgular, arka plan uygulamalarının sınırlandırılması ve işlemci optimizasyonunun pil ömrünü üç katına kadar artırdığını ortaya koydu.

Araştırmalar Pil Tüketimindeki Gizli İsrafı Ortaya Çıkardı

MIT bünyesinde mobil enerji verimliliği üzerine çalışan Dr. Sarah Miller, yürütülen bilimsel çalışmada akıllı telefonların görünmeyen arka plan süreçlerinin ciddi bir enerji kaybına neden olduğunu açıkladı. Miller, test edilen cihazlarda arka plan aktivitesinin sınırlandırılmasıyla işlemci döngülerinin gereksiz uygulamalardan kurtarıldığını, böylece pilin rezerv enerji kullanımının belirgin şekilde azaldığını ifade etti.

Araştırmada, mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarının aktif kullanımda olmasa bile pil üzerinde büyük bir baskı oluşturduğu tespit edildi. Bu uygulamaların sürekli veri çekmesi nedeniyle cihazların işlemci yükünün arttığı, enerji kaybının da buna paralel olarak yükseldiği belirlendi.

Uzmanlar Gizli Ayarın Etkisini Doğruladı

Japonya’da büyük bir teknoloji firmasının baş yazılım mühendisi olan Prof. Kenji Tanaka da bulguları destekleyerek bu ayarın modern işletim sistemlerinin derin uyku modunu daha agresif bir şekilde tetiklediğini söyledi. Tanaka, yapılan küçük bir algoritma değişikliğinin enerji verimliliğinde büyük bir fark yarattığını vurguladı.

İşlemci Daha Az Mikro-İşlem Yapıyor

Prof. Tanaka, ayarın etkisini şu sözlerle açıklıyor: Bilgi senkronizasyonunun anlık talepler yerine daha uzun aralıklarla yapıldığını belirten Tanaka, saniyede yüzlerce mikro-işlem yerine dakikada bir büyük işlem yapılmasının pil ömrünü üç kata kadar uzattığını ifade etti. Bu süreçte cihazın gereksiz enerji tüketiminden tamamen uzaklaştığı görüldü.