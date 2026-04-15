Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi bugün gerçekleşecek. Toplantının gündeminde basın mensuplarını ilgilendiren önemli önerge yer aldı. Yakın zamanda trafik basın kartı sahibi gazetecilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparklarından ücretsiz yararlanma hakkı kaldırılmıştı.

Ancak bugün gerçekleşecek meclis toplantısında bu uygulamanın yeniden hayata geçirilmesine yönelik bir önergenin görüşülmesi bekleniyor. Söz konusu önerge meclis üyelerinin onayına sunulacak, onaylanmasının ardından değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara sevk edilmesi bekleniyor.

İlgili önerge şu şekilde;

"İzmir Gazeteciler Cemiyetinin Dilekçesine istinaden; T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen Trafik Basın Kartı sahibi İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin Belediyemize ait otoparklardan ücretsiz yararlandırılması hususunun görüşülmesi. (Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai.Bşk.E.2966362)"