İzmir gündemi, İZBETON üzerinden yürütülen kentsel dönüşüm soruşturmasıyla bir kez daha sarsıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir süredir titizlikle yürüttüğü Gaziemir projesindeki usulsüzlük iddiaları, son olarak şehrin en üst düzey eski yöneticilerine kadar uzandı.

Ümit Erkol bu dosyada tutuklanmıştı

Savcılık, S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üzerinden haksız menfaat sağlandığı gerekçesiyle düğmeye bastı. Listede "zimmetten" tutun da "nitelikli dolandırıcılığa" kadar yok yok! Soruşturmanın odağındaki isimler ise sadece İzmir’i değil, Ankara siyasetini de hareketlendirdi. Aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da bulunduğu 9 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden birinin hala firari olması ise dosyanın gizemini koruyor.

Soyer, Aslanoğlu ve Kaya için yeni karar

Asıl büyük bomba ise davanın son aşamasında patladı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve ifade veren eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, nöbetçi sulh ceza hâkimliğinin karşısına çıktı. Hakimlik, her üç isim hakkında da yeniden tutuklama kararı verdi.

İkinci kez tutuklandılar

Soyer, Aslanoğlu ve Kaya, daha önce yine İZBETON odaklı bir zimmet dosyasından dolayı demir parmaklıklar ardına girmişti. Bu yeni gelişmeyle birlikte, İzmir’in kentsel dönüşüm sürecindeki "usulsüzlük" iddiaları daha derin incelemeye alındı. Böylece eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ikinci kez tutuklanmış oldu.