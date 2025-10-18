Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 18.10.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar dikkat çekti. Merakla beklenen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü de belli oldu.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Abdulkadir Çay!

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atamalarda Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne yapılan atama dikkat çekti. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Abdulkadir Çay atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda da atamalar!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda da atamalar gerçekleşti. Atamalar ve görevden almalar şu şekilde:

- Sinop İl Müdürü Zeki Yıldırım görevden alındı.

- Sinop İl Müdürlüğü'ne Şanlıurfa İl Müdürü Can Kayhan Özok atandı.

- Rize İl Müdürlüğü'ne Isparta İl Müdürü Hüseyin Güçlü atandı.

- Isparta İl Müdürlüğü'ne Rize İl Müdürü Selim Köse atandı.